Im kommenden Jahr soll die Normverbrauchsabgabe (NoVA) erhöht werden. Erstmals soll die Zulassungssteuer, die beim Neukauf eines Autos fällig wird, nicht nur für Pkw, sondern auch bei als Lkw zugelassenen Transportfahrzeuge zu bezahlen sein. Von den Freiheitlichen gibt es daran massive Kritik. Sie wollen die von der Bundesregierung beschlossene Maßnahme in der kommenden Landtagssitzung am Donnerstag, 17. Dezember, zum Thema machen. Geht es nach dem freiheitlichen Landesparteiobmann, sollte die Abgabe gänzlich abgeschafft werden.

„ÖVP und Grüne greifen damit tief in die Taschen all jener Landsleute, die auf ein Auto angewiesen sind. Diese unfaire Autofahrer-Abzocke ist ein Anschlag auf den ländlichen Raum, Familien, Pendler und Unternehmer“, meint Landbauer. Tatsächlich treffe die Anhebung der Normverbrauchsabgabe neben Luxusfahrzeugen auch das durchschnittliche Familienauto sowie gewöhnliche Lieferfahrzeuge: Für einen VW Sharan zum Beispiel werde die NoVA bis 2024 6.560 Euro betragen, für einen Skoda Octavia um rund 1.113 Euro und ein Ford Galaxy, rechnet Landbauer vor. Ein klassisches Familienauto werde so um 1.500 Euro teurer, meint der blaue Landesparteiobmann.

Dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf das Auto angewiesen sind, zeigen für Landbauer Pendler-Daten: "65 Prozent aller niederösterreichischen Beschäftigten brauchen das Auto, um zur Arbeit zu gelangen", meint er.

"Umweltpolitisch ist die Anhebung massiver Unsinn"

„Umweltpolitisch ist die massive Anhebung der NoVA vollkommener Unsinn. Jeder Normalverdiener wird es sich dreimal überlegen, ein neues Fahrzeug zu kaufen. Stattdessen wird man so lange wie nur irgendwie möglich mit dem älteren, emissionsstärkeren Modell fahren. Wir Freiheitliche werden massiven Widerstand leisten und erwarten uns vom niederösterreichischen Landtag ein starkes Gegengewicht zu den Hirngespinsten der Bundesregierung“, so Landbauer.