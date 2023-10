Weder schneller, noch langsamer: Mikl-Leitner gegen neues Tempo-Limit

Die Grünen wollen ein niedrigeres Tempo-Limit von 100 km/h für Verbrenner auf Autobahnen. Die FPÖ hingegen setzt sich dafür ein, dass schneller gefahren werden darf. Ihr Landesparteichef Udo Landbauer (FPÖ) fordert das Heraufsetzen der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 150 km/h. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erteilt beiden Vorschlägen eine Absage.

Sie halte den "Zeitpunkt für nicht angebracht", jetzt über Tempolimits - egal ob 100 oder 150 km/h - zu diskutieren, sagte die ÖVP-Politikerin am Freitag am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten auf Nachfrage.

Als wichtige Aufgaben nannte Mikl-Leitner, die Lebensqualität sowie die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, Betriebe im Land zuhalten bzw. Neuansiedlungen zu forcieren sowie Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen.