SPÖ-Vorsitz: NÖ-Kandidaten scheiterten an nötiger Unterstützung

73 Personen haben sich ursprünglich für den Bundesvorsitz der SPÖ beworben – unter ihnen waren auch einige Niederösterreicher. Nach der Tagung der parteiinternen Wahlkommission hat sich das Bewerberfeld nun gelichtet: Das Rennen um den SPÖ-Bundesparteivorsitz wird zum Dreikampf zwischen der Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Die weniger bekannten NÖ-Kandidaten haben ihre Bewerbungen zurückgezogen oder die 30 notwendigen Unterstützungserklärungen nicht bekommen, erklären sie auf NÖN-Nachfrage.

Als einer der ersten Kandidaten wurde Ende März Gerhard Weißensteiner aus dem Bezirk Gmünd bekannt. Der 50-Jährige ist erst seit 2020 Parteimitglied und hatte bisher keine politische Funktion inne. Trotzdem betont er: „Ich habe meine Bewerbung durchaus ernst gemeint.“ Entschlossen habe er sich dazu, bei der Mitgliederbefragung anzutreten, weil sich die SPÖ aus seiner Sicht zu den Themen Teuerung und Migration nicht richtig positioniere.

Er sieht das Thema Zuwanderung auch als Grund, warum er nun nicht auf dem Fragebogen der Mitgliederbefragung stehe. „Das Thema polarisiert. Ich habe keine Unterstützung im Bezirk oder meinem Umfeld bekommen“, sagt der Waldviertler.

Unterstützungserklärungen sammeln aus Sicht von Bisamberger „fast unmöglich“

Ebenfalls an den 30 für eine Kandidatur nötigen Unterstützungserklärungen gescheitert ist IT-Spezialist Stefan Gneth aus Bisamberg (Bezirk Korneuburg). „Ich habe mich mit 15 Unterstützungserklärungen beworben. Mehr habe ich in der kurzen Zeit nicht schaffen können. Für einen in der freien Wirtschaft berufstätigen Mennschen – gerade in einer leitenden Position – ist es aus meiner Sicht fast nicht möglich gewesen, mehr zu schaffen“, begründet er. Drei Tage seien dafür zu wenig Zeit gewesen. Gesehen hat er seine Kandidatur gewissermaßen auch als Test: „Zum einen wollte ich wissen, ob die Partei es ernst meint, dass sich jedes Mitglied bewerben darf, also auch No-Names wie ich. Zum anderen sehe ich es als wichtig und richtig an, dass festgefahrene Strukturen aufgebrochen werden und frischer Wind hineinkommt, gerade durch unerfahrene Neulinge“, erklärt er im NÖN-Interview.

Knapper war es laut eigener Aussage bei dem Badener Gerald Kitzmüller, der bisher innerhalb der SPÖ NÖ ebenfalls nicht aktiv war. Ihm fehlten drei Stimmen auf die nötig gewesenen 30 Unterstützungen. Als Grund gibt er an, dass die Zeit von 72 Stunden dafür zu kurz gewesen sei. Kitzmüller bekräftigt, dass seine Bewerbung „keine Scherzkandidatur“ gewesen sei, er klare Ziele habe und bereit sei, Verantwortung zu übernehmen. Trotz aller Sympathie zu Andreas Babler glaube er, dass jeder der drei verbliebenen Kandidaten um den Parteivorsitz „die SPÖ Richtung Randpartei“ bringen würde. „Ich sehe bei allen dreien keine soziale Partei, die für die Massen der Menschen da ist“, meint der Badener, der sich nun als Neuzugezogener in Baden in der SPÖ NÖ „umschauen“ wolle.

Gerald Kitzmüller erhielt – nach eigener Angabe – 27 Unterstützungserklärungen. Für eine Kandidatur drei zu wenig. Foto: APASchlager, privat

Duo aus dem Bezirk Gänserndorf unterstützt jetzt Babler

Zwei weitere Anwärter aus dem Bezirk Gänserndorf haben hingegen ihre Kandidatur zurückgezogen, der ehemalige Gänserndorfer Bürgermeister Kurt Burghardt und der junge Hohenruppersdorfer Gemeinderat Philipp Hafner. Beide wären von ihrer Bezirkspartei im Wahlkampf nicht unterstützt worden, heißt es von den Genossinnen und Genossen. Sie selbst sehen Babler nun als geeigneten Kandidaten: „Ich hatte vor, mich zu bewerben, um den Wählern eine Alternative zu Pamela Rendi-Wagner beziehungsweise Hans Peter Doskozil anbieten zu können. Nachdem sich aber noch viele andere Kandidaten meldeten, habe ich gar nicht versucht, die Unterstützungserklärungen aufzutreiben“, sagt Hafner und betont, dass Traiskirchens SPÖ-Bürgermeister eine gute Alternative sei. Auch Burghardt zog seine Kandidatur zurück, nachdem Babler seine bekannt gegeben hatte.

Der Waldviertler Gerhard Weißensteiner, der gegen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil antreten wollte, erhielt dafür nicht die nötige Unterstützung. Foto: Lexi, SPÖ, APA

Gesamte Kandidaten-Liste wurde nicht veröffentlicht

Dass die SPÖ keine Liste aller 73 Kandidatinnen und Kandidaten veröffentlicht hat, ärgert Weißensteiner. Für das Verfahren der Mitgliederbefragung, bei der erst später noch die notwendige Hürde der 30 Unterstützungserklärungen hinzugekommen ist, zeigt der Waldviertler generell kein Verständnis: „Es ist alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann“, ärgert sich der SPÖ-Politiker aus Großdietmanns (Bezirk Gmünd).

Wählen können die rund 148.000 österreichischen Genossinnen und Genossen bei der am 24. April startenden Mitgliederbefragung nun zwischen den prominenten Sozialdemokraten Rendi-Wagner, Doskozil und Babler. Ein Ergebnis der Mitgliederbefragung soll es frühestens am 22. Mai geben. Am SPÖ-Sonderparteitag am 3. Juni will die Partei dann ihre aktuelle Vorsitzende im Amt bestätigen beziehungsweise einen ihrer beiden Gegenkandidaten zum neuen SPÖ-Chef küren.