Gute Imagewerte für Doskozil im SPÖ-Dreikampf

Im Bereich "vertrauenswürdig" kann ihm Pamela Rendi-Wagner die Stirn bieten. Andreas Babler hat mit geringer Bekanntheit zu kämpfen. Jeder Zweite möchte bzw. kann zu ihm keine Angabe machen. Babler punktet besonders bei "versteht die Sorgen und Nöte der Menschen", so Hajek. Auffallend ist für ihn, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl in drei Teilbereichen gut positioniert ist - außer bei vertrauenswürdig, was in einem Wahlkampf um das Bundeskanzleramt noch ein Hemmschuh werden könnte - und er in drei von vier Fällen vor Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu liegen kommt. Das Profil von Nehammer sei derzeit zu wenig konturiert.

Konkret halten 54 Prozent der 800 Befragten (Zielgruppe wahlberechtigte Österreicher, von 24. bis 27. April online und telefonisch befragt, maximale Schwankungsbreite +/- 3,5 Prozent) Doskozil für sehr oder eher durchsetzungsfähig. Kickl kommt hier auf 48 Prozent, Nehammer auf 42, und weit dahinter folgen erst Rendi-Wagner und Babler mit je 20 Prozent.

Beim Item "vertrauenswürdig" liegt Rendi-Wagner mit 44 Prozent vorne, vor Doskozil mit 41, Nehammer mit 38 sowie Kickl und Babler mit je 25. Die "Sorgen und Nöte der Menschen" versteht laut der Befragung Doskozil am besten (49 Prozent), dahinter folgen Rendi-Wagner (42), Kickl (38), Babler (30) und Nehammer (27). Auf die richtigen Zukunftsthemen setzt ebenfalls Doskozil laut Umfrage am meisten, und zwar mit 44 Prozent (Kickl und Rendi-Wagner: 33, Nehammer: 27, Babler: 25).

In der fiktiven Kanzlerfrage unter den aktuellen Chefs der Parlamentsparteien gewinnt Nehammer langsam wieder an Boden, während Rendi-Wagner auch hinter Herbert Kickl zurückfällt. Dieser Trend hält laut Hajek schon seit einigen Monaten an. Aktuell kommt Nehammer hier auf 32 Prozent (Dezember 2022: 30), Kickl auf 28 (25), Rendi-Wagner auf 20 (22), Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler auf 11 (10) und NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger auf 9 Prozent nach 12 im Dezember.