Sobotka traf deutschen Bundestagspräsidenten Schäuble .

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat bei seinem Besuch in Baden-Württemberg mit dem deutschen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU) am gestrigen Dienstag Gespräche über den deutschen EU-Vorsitz und die Rolle der Parlamente in der Bewältigung der Corona-Pandemie geführt.