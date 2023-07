„Oben-ohne“ bis Jeans: So darf man in NÖs Bädern plantschen

Für Wirbel sorgte zuletzt ein Fall im Wienerwaldbad in Purkersdorf. Drei Frauen sollen dort aus dem Bad komplimentiert worden sein, weil sie einen Burkini getragen haben. Der Bürgermeister der Stadt, Stefan Steinbichler, begründete das gegenüber der NÖN damit, dass die Frauen wasseraufsaugende Stoffe trugen, die im Freibad nicht erlaubt sind. Mit einem Burkini-Verbot sorgten vor einigen Jahren bereits andere Gemeinden und Städte wie Hainfeld oder Melk für Schlagzeilen.

Eine einheitliche Antwort, ob man mit Ganzkörper-Badebekleidung in Niederösterreich schwimmen gehen darf, gibt es nicht. „Weder im österreichischen Bäderhygienegesetz, noch in der Bäderhygieneverordnung ist ein Hinweis auf spezielle Badebekleidung enthalten“, heißt es von dem Land. Der Badbetreiber, im Regelfall also die Gemeinde, kann jedoch nähere Bestimmungen für seine Anlage definieren. Wie die aussehen, hat die NÖN erfragt.

Burkini muss aus wasserabweisendem Stoff und enganliegend sein

In den Freibädern in Herzogenburg, der Aqua Nova in Wiener Neustadt und auch in der Badearena Krems ist das Schwimmen mit Burkini etwa erlaubt. Einzige Voraussetzung ist, dass er wie ein Neoprenanzug ausgeführt und enganliegend ist, sodass dennoch die Sicherheitsvorgaben eingehalten werden, heißt es auf NÖN-Nachfrage. Sandra Konstantzky von der Gleichberechtigungsanwaltschaft hält ein Burkini-Verbot generell für nicht zulässig. Sie betont, dass das Sozialministerium bereits vor Jahren festgelegt habe, dass Burkinis weder Hygiene- noch Sicherheitsmaßnahmen widersprechen.

Sollte es dennoch zu etwaigen Diskriminierungen kommen, seien Betroffene in Gemeinde-Bädern in Niederösterreich durch das Gleichbehandlungsgesetz besonders gut geschützt. Im Landesantidiskriminierungsgesetz heißt es, dass „jegliche Ungleichbehandlung auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung verhindert werden soll“.

Freibäder verbieten Baumwoll-Kleidung

Baumwollkleidung, also normale T-Shirts oder Hosen, sind in allen befragten Badeeinrichtungen verboten. Der Chef des Herzogenburger Freibades Christian Mrskos erklärt das damit, dass sie die Skimmer verkleben würde. Außerdem ergäben sich daraus hygienische Probleme. Weil sich Baumwolle besonders stark mit Wasser vollsaugt, würde auch die Sicherheit der Badenden gefährdet, da sie unter Wasser gezogen werden könnten.

Die Aqua Nova in Wiener Neustadt hat dafür ganz konkrete Regeln festgelegt. In der gesamten Badeanstalt ist das Schwimmen nur in badeüblicher sauberer und sicherer Badebekleidung (Bikini, Badeanzug und Badehose) gestattet. „Die Bekleidung muss aus Elasthan, Polyester oder ähnlichen wasserabweisenden Stoffen bestehen und sollte relativ enganliegend sein, so dass sie bei Öffnungen nicht angesaugt werden kann. Lose Bänder dürfen nicht an der Badebekleidung hängen. Lange Hosen, Jeans, Straßenbekleidung und ähnliches sind jedenfalls nicht erlaubt", sagt Stadtsprecherin Vanessa Maurer. Auch das Tragen von überweiten Badehosen für Männer sei nicht gestattet.

„Oben ohne“ ist oft nur in eigenen Bereichen erlaubt

Wer sich „oben ohne“ sonnen möchte, muss in Niederösterreichs Bädern zuerst ebenfalls die Badeordnung studieren.Im Aquapark Herzogenburg ist das Sonnen ohne Bikini-Oberteil für Frauen etwa nur in gewissen Bereichen erlaubt. Auch im Citysplash in St. Pölten gibt es auf dem Dach ein eigenes Sonnendeck mit Trennwänden als FKK-Bereich. In Wiener Neustadt ist man hier strenger. Hier muss ein Bikini getragen werden. In Krems gibt es, zumindest laut Günter Kammerer von der Stadt keine Anhängerinnen der Freikörperkultur. Dort ist das „Oben ohne“-Baden zwar nicht verboten, aber noch nie vorgekommen, meint der für Sport- und Freizeitbetriebe zuständigeKammerer.