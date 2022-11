NÖ Bauernbund-Ball ist erneut abgesagt

Werbung

Seit über 75 Jahren ist der NÖ Bauernbund-Ball ein Fixpunkt im Jahr von Trachten-Fans und Tanz-Begeisterten. 2023 müssen sie das Event jedoch erneut aus ihrem Kalender streichen: Der Ball des niederösterreichischen Bauernbunds ist zum dritten Mal in Folge abgesagt.

Die Organisatoren haben sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Seit Wochen überlegten Ball-Obmann Stefan Jauk und sein Team, ob die Veranstaltung am 23. Jänner 2023 im Austria Center in Wien heuer wieder stattfinden kann. Aufgrund der Kombination aus unsicherer Corona-Lage und Teuerung entschied sich die Akademikergruppe als Veranstalter dann aber dagegen.

Miete, Beleuchtung und Co. wurden zu teuer

"Seitens der Stadt Wien können uns noch immer keinerlei konkrete Rahmenbedingungen hinsichtlich der Corona-Einschränkungen für die Durchführung von Bällen im Jänner genannt werden", heißt es dazu in einem Brief, der in den nächsten Tagen an die Mitglieder des Ballkomitees sowie Freunde und Unterstützer des Balls ergeht. Die gestiegenen Kosten für Miete, Beleuchtung und Co. verunmöglichen es zudem, mit dem Ball Geld für die Ausbildung der ländlichen Jugend zu lukrieren. Das sei jedoch neben dem Bewahren der Tradition und dem Aspekt der Vernetzung der Zweck der Veranstaltung.

Ein Trost sollen lokale Tanzveranstaltungen in Gemeinden sein. Der Bauernbund zeigt sich optimistisch, dass es die in der diesjährigen Ball-Saison wieder geben kann. Die Bauernbund-Ball-Organisatoren wollen sie unterstützen. Und für das nächste Jahr ist der Termin dann schon fix: Am 13. Jänner 2024 soll der Ball des NÖ Bauernbundes sein Comeback im Austria Center Vienna feiern.