Bis vor der Coronakrise war das Ziel für den Landeshaushalt 2021 klar: "Keinen Cent mehr ausgeben, als wir einnehmen", meinte ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger bei der Budget-Klausur des ÖVP-Landtagsklubs in der Burg Perchtoldsdorf. Durch die Pandemie musste man sich von dem Ziel des Null-Defizites 2021 jedoch verabschieden.

Der Landtag soll in seiner - diesmal nur eintägigen - Sitzung am 18. Juni nun das Basis-Budget für 2021 beschließen. Vorgesehen sind darin Einnahmen in Höhe von 6.329,2 Millionen Euro und Ausgaben in Höhe von 6.657,7 Millionen Euro. Die letzten Daten und Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute wurden, laut Schneeberger, bereits berücksichtigt. Dennoch werde sich das Budget - aufgrund der noch nicht abschätzbaren Corona-Ausgaben und Minder-Einnahmen - "noch dramatisch ändern", meinte Schneeberger.

Der Voranschlag sieht damit einen negativen Nettofinanzierungssaldo in Höhe von 328,5 Millionen Euro vor. "Genau 328,5 Millionen Euro mehr als ursprünglich ohne Corona vorgesehen“, sagt Schneeberger. Der Abgang komme durch verminderte Ertragsanteile sowie ausbleibende Einnahmen wie dem Wohnbauförderungsbeitrag. "Diese werden sich genau um den Abgangswert reduzieren“, erklärte Schneeberger und hielt fest, „dass wir in Niederösterreich trotz Krise auch 2021 beim Maastricht-Ergebnis noch immer um rund 30 Millionen Euro besser liegen, als es die neu berechneten Vorgaben des Stabilitätspaktes erfordern." Das beweise, dass das Land zwar viel investiere, aber auch gezielt investiere und vor allem auf die Treffsicherheit achte.

Das meiste Geld fließt in Gesundheit, Landeskliniken, Pflege und Soziales

Den größten Brocken bildet im Basis-Budget 2021 der Bereich Gesundheit, Soziales und Pflege. Insgesamt 50 Prozent der Ausgaben oder 4,8 Milliarden Euro entfallen in diesen Bereich. "Denn klar ist, dass es hier keine Einsparungen geben darf, wie uns die Coronakrise einmal mehr vor Augen geführt hat", meinte Schneeberger. Ein weiterer großer Schwerpunkt-Bereich betrifft, laut Schneeberger, mit 18 Prozent des Budgets bzw. 1,8 Milliarden Euro den Bereich Unterricht, Erziehung und Sport. Bei den geplanten Investitionen des Landes sollen keine Abstriche gemacht werden, betonte der ÖVP-Klubobmann. "Das heißt, wir investieren 873 Millionen Euro unmittelbar in Projekte des Landes, wodurch wir ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 3,2 Milliarden Euro auslösen und so 51.500 Arbeitsplätze im Land sichern bzw. schaffen", rechnete Schneeberger vor.

Corona-Nachtragsbudget kommt im Herbst

Noch nicht miteingereichnet sind in das Budget weitere konjunkturbelebende Maßnahmen, die das Land im Herbst setzen möchte. Bereits angekündigt wurde etwa ein Kommunal-Paket, das es noch vor dem Sommer oder spätestens im Herbst geben soll. "Daher werden wir im Oktober noch ein eigenes Corona-Nachtragsbudget für 2020 und 2021 beschließen, um der Wirtschaft in Niederösterreich einen zusätzlichen Schub und neue Impulse geben zu können“, so Schneeberger.

Das "Basis-Budget" sei aufgrund der Planungssicherheit aber wichtig. "Die brauchen wir für die Wirtschaft und öffentliche Einheiten", betonte der ÖVP-Klubobmann, der mit der Zustimmung von SPÖ und FPÖ - trotz Kritik an einzelnen Punkten - rechnet.