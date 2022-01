900.000 Menschen haben Probleme beim Lesen, Schreiben und Rechnen

Hinweisschilder, Öffi-Fahrpläne, Speisekarten und ein 10-Prozent-Rabatt beim Einkaufen: All diese vermeintlich ganz alltäglichen Dinge bereiten zahlreichen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern Schwierigkeiten.

Funktionale Analphabeten Leben, ohne lesen zu können

Österreichweit haben 900.000 Menschen, laut der Erwachsenenbildungseinrichtung "BhW", Schwierigkeiten bei den Grundrechnungsarten, dem Lesen und Schreiben. 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung tun sich schwer damit, einfache Formulare auszufüllen. Hinzu kommen weitere Personen, die die Bedienung eines Computers vor Herausforderungen stellt.

Für all diese Menschen sei es schwierig, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, meinte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) heute bei einer Pressekonferenz mit BhW-Geschäftsführerin Therese Reinel.

Fehlende Kompetenzen seien aber nichts, wofür man sich schämen müsse. "Wichtig ist, dass wir als Gesellschaft soweit kommen, dass wir Tabus und Vorurteile aufbrechen und Menschen ermutigen, sich auch im Erwachsenenalter Unterstützung zu holen", betont Schleritzko. Eine Anlaufstelle dafür bietet das BhW.

3.000 Menschen nutzten die Angebote in den vergangenen fünf Jahren

Die Basisbildungseinrichtung hat 15 Standorte in ganz Niederösterreich, an denen 17 Lernbegleiter im Einsatz sind. Dort können Erwachsene nachholen und auffrischen, was sie verlernt oder versäumt haben. Genutzt haben das in den vergangenen fünf Jahren 3.000 Menschen. Die Kurse sind für die Teilnehmer kostenlos. Sie werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie aus Mitteln des Landes NÖ und des Bildungsministeriums finanziert.

Angeboten werden Kurse zur Alphabetisierung, zur Festigung des Leseverständnisses oder auch Einführungskurse für Computer-Programme wie "Zoom".

„Es gibt Menschen, die vielleicht nicht gerade auf die Butterseite des Lebens gefallen sind, die nicht zu jenen Menschen gehören, bei denen eine Ausbildung selbstverständlich war. Genau diese Menschen möchten wir erreichen", sagt Reinel.