Strasser: "Wer Biomasse abdreht, dreht Atomstrom auf"

„Uns muss klar sein: Wer Biomasse abdreht, dreht Atomstrom und Kohlekraftwerke auf! Stellt Strasser klar. Gerade in Zeiten der Energiekrise sei es wichtig, alle nachhaltigen Energiequellen zu forcieren. „Ohne Biomasse aus Holz rutschen wir in eine noch massivere Energie-Abhängigkeit und werden die Energiewende nicht stemmen“, warnt der Bauernbund-Präsident.

In Österreich kommen mehr als 50 Prozent der erneuerbaren Energie aus Biomasse. Biomasse sei krisenfest, habe kurze Transportwege und schaffe Arbeitsplätze in den Regionen, meint Georg Strasser weiter. In Österreich wächst darüber hinaus mehr Holz nach, als genutzt wird, zum Beispiel alle 40 Sekunden jene Menge an Holz, die für den Bau eines Einfamilienhauses benötigt wird.

Die Bauernbund-Abgeordneten im EU-Parlament konnten zwar durchsetzen, dass Waldbiomasse auf dem durchschnittlichen Niveau von 2017-2022 auch künftig als erneuerbare Energie anrechenbar sein wird, vom eigentlichen Ziel sei man aber damit noch weit entfernt. Dies muss sein, dass diese nachhaltige Energieform ausgebaut statt eingeschränkt wird.