Versorgungssicherheit steht für Mehrheit an erster Stelle

Anlässlich des Weltbauerntages am 1. Juni veranlasste der NÖ Bauernbund eine Befragung von 1.100 Österreicherinnen und Österreichern ab 16 Jahren. Dass die Themen Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln, Klarheit und Transparenz im Lebensmittelhandel, Eigentum zu Wohnzwecken sowie generationenübergreifende Landwirtschaft von einem Großteil der Befragten unterstützt werden, sehen auch NÖ Bauernbundobmann Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP)und NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek positiv. „Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen dabei eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung für unsere Anliegen im neuen Bauernbund-Forderungspapier (die NÖN berichtete) auf“, so Pernkopf und Nemecek.

Sowohl für die Mehrheit der Befragten als auch für den NÖ Bauernbund selbst steht das Thema Versorgungssicherheit weit oben auf der Prioritätenliste. Rund zwei Drittel der Befragten befürchten, dass die Abhängigkeit von Lebensmittelimporten in den nächsten Jahren zunehmen wird. Genau dieses Problem werde laut Pernkopf und Nemecek von den seitens der EU geplanten Einschränkungen im Bereich der Lebensmittelproduktion weiter befeuert. „Lasst unsere Bauern arbeiten und sie werden die Versorgungssicherheit erhalten. Nimmt man ihnen wichtige Betriebsmittel und legt beste Agrarflächen brach, dann sind unnötige Verluste in der Ernte garantiert und wir verlieren Lebensmittel und unsere Unabhängigkeit“, betonen die beiden Bauernbund-Vertreter. In der Umfrage wurde ebenfalls die Forderung des Bauernbundes eines verpflichtenden Versorgungschecks, der die Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit von neuen Gesetzen und Verordnungen prüft, von 92 Prozent der Befragten bestätigt.

Umsetzung der Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln bereits gestartet

Thema der Befragung war außerdem die Transparenz der Herkunft von Lebensmitteln. Dabei wünschen sich 76 Prozent der Umfrage-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer Klarheit und Transparenz im Handel. 95 Prozent der Befragten sprechen sich klar für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln im Handel aus.

Paul Nemecek und Stephan Pernkopf sehen die Umfrage-Ergebnisse als Bestärkung des kürzlich präsentierten Forderungspapiers des NÖ Bauernbundes. Foto: NÖBB

Ein erster Umsetzungsschritt im Bereich der Herkunftskennzeichnung sei laut Pernkopf und Nemecek bereits gelungen. „Ab 1. September startet die Kennzeichnung in Großküchen und Kantinen. Die Kennzeichnung bei Lebensmitteln ist auch im Regierungsprogramm verankert. Wir erwarten hier auch Umsetzungen und als NÖ Bauernbund werden wir hier eine dementsprechende Initiative im Herbst starten“, heißt es im Zuge der Veröffentlichung der Studienergebnisse.

„Jedes Kind sollte einen Bauernhof besuchen“

Weitere Themen, die im Zuge der Umfrage analysiert wurden, waren etwa Eigentum und Steuern. Dabei sprachen sich 81 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für mehr staatliche Unterstützung beim Eigentumsaufbau aus. Pernkopf und Nemecek sind im Zuge dessen eindeutig gegen geplante Eigentumssteuern einer möglichen SPÖ, Grünen, NEOS-Koalition nach der nächsten Nationalratswahl. Laut dem NÖ Bauernbund wollen die Österreicherinnen und Österreicher nicht, „dass der Staat ihnen das mühsam erarbeitete Einfamilienhaus wegbesteuert, sondern dabei hilft, eines zu bauen oder zu erwerben“.

Auch der NÖ Bauernbund-Forderung, dass jedes Kind im Zuge der Schulausbildung einmal einen Bauernhof besuchen sollte, stimmte der Großteil (93 Prozent) der Befragten zu. So wolle man das Wissen in der Bevölkerung in den Bereichen Versorgungssicherheit und Landwirtschaft stärken. Die Betriebsform der generationenübergreifenden Landwirtschaft erhielt ebenfalls von 78 Prozent der Befragten Unterstützung. Diese solle neben anderen bäuerlichen Teuerungshilfen steuerlich gefördert werden.