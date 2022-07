Finale Ausbauarbeiten am „Haus der Digitalisierung“ in Tulln .

Die Ausbauarbeiten am Haus der Digitalisierung in Tulln sind in der finalen Phase. Nach einer Besichtigung der Großbaustelle – ecoplus Digital Geschäftsführer Lukas Reutterer führte die Gäste durch das Haus – informierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Jochen Danninger über Visionen, Investitionen und die Rolle des Landes als Vorreiter beim Thema Digitalisierung.