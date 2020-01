Als Beispiel werden in dem Beitrag etwa die Bedarfszuweisungen für die Stadt Wiener Neustadt angeführt, die unter SPÖ-Führung noch bei einigen zehntausend Euro gelegen seien, zuletzt aber auf über eine Million Euro im Jahr gestiegen seien. Auch etwa in Gmünd und Oberwaltersdorf habe es deutliche Steigerungen der Bedarfszuweisungen gegeben, heißt es bei Ö1. Angesprochen darauf betont die Volkspartei Niederösterreich: „Bedarfszuweisungen werden nach klaren Regeln, die für alle gleich sind, vergeben.“ Sämtliche Bedarfszuweisungen der vergangenen fünf Jahre seien vom Rechnungshof geprüft worden und außerdem allesamt einstimmig von der Landesregierung, also mit den Stimmen von SPÖ und FPÖ, beschlossen worden. Dass etwa Wiener Neustadt einen großen Sprung bei den Bedarfszuweisungen hat, sei „logisch“, so die Volkspartei: Immerhin gab es hier eine Landesausstellung, ein neues Stadion wurde gebaut und es werde in die Innenstadt investiert.

Die VPNÖ hat heute Vormittag vor Journalisten noch einmal das NÖ-weite Ergebnis der Gemeinderatswahlen aus türkiser Sicht Revue passieren lassen. So gäbe es nach den Wahlen am 26. Jänner 411 absolute und 28 relative Mehrheiten in niederösterreichischen Gemeinden – bisher waren es 404 Gemeinden mit absoluter und 24 Gemeinden mit relativer Mehrheit. Laut VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner gäbe es jetzt 7.000 Mandatarinnen und Mandatare der VPNÖ in niederösterreichischen Gemeinden – um 308 Mandate mehr. Die größten Zugewinne habe die VPNÖ in Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern erreichen können, nämlich ein Plus von 4,08 Prozentpunkte. Insgesamt hatte die NÖ Volkspartei um 2,44 Prozentpunkte zugelegt.

Einzelne Ergebnisse hätten dennoch geschmerzt, so Ebner auf Nachfrage – etwa jenes in Lengenfeld, wo man knapp kein zehntes Mandat erreicht hätte. Angesprochen auf die Wirksamkeit der vor der Wahl öffentlich kritisierten nicht-amtlichen Stimmzettel bei der Wahl sagte Ebner, dass es sich bei den Gemeinderatswahlen um Persönlichkeitswahlen handle. Außerdem stehe es jeder Partei frei, solche Stimmzettel zu verwenden.