Ebner im U-Ausschuss: "Das beschädigt unsere Demokratie"

Nach Bundeskanzler Karl Nehammer wurde heute VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss befragt.

In einer Aussendung wiederholte Ebner seine Kritik an der Ladung in das Gremium, der morgen auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nachkommen wird. "Wir sind beide keine Organe des Bundes und wir waren es im Untersuchungszeitraum auch nicht. Unsere Ladungen folgen nicht dem Untersuchungsgegenstand, sondern dem österreichischen Wahlkalender", meinte Ebner. Das begründete er erneut damit, dass die Ladung durch die Bundes-SPÖ an jenem Tag bekannt wurde, an dem in Niederösterreich der Wahltermin beschlossen worden war.

Außerdem kritisierte Ebner einmal mehr "die Sprache" und den "Umgang" der auf der bundespolitischen Bühne herrsche. "Das hat mittlerweile einen Tiefpunkt in der österreichischen Geschichte erreicht. Das beschädigt das Vertrauen in die Politik. Das beschädigt das Vertrauen in die politischen Parteien. Das beschädigt das Vertrauen zwischen den politischen Parteien. Und das beschädigt damit letztlich unsere Demokratie", sagte der Parteimanager. Er appellierte an seine Kollegen in der Politik, das Vertrauen wieder aufzubauen und wieder eine Gesprächsbasis zu finden.

Ähnlich klang Ebner direkt im U-Ausschuss, wie die APA berichtet. "Sie wissen, dass wir in Niederösterreich einen anderen Stil haben", warb er für sein Bundesland. Man arbeite politisch zusammen. Insgesamt gestaltete sich die Befragung Ebners genau wie jene des Bundeskanzlers zäh. Sie wurde von mehreren Geschäftsordnungsdebatten begleitet. Informationen liefern sollte Ebner beispielsweise rund um die Agentur "Media Contacta".

Morgen ist Landeshauptfrau an der Reihe

Am morgigen Donnerstag wird Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Abgeordneten im U-Ausschuss Rede und Antwort stehen. Befragt werden soll sie etwa darüber, ob sie in aus ihrer Zeit als Innenministerin Wahrnehmungen zum Beginn des "Projekts Ballhausplatz" habe.