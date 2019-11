"Es gibt Hilfe für Frauen, die unter Gewalt leiden. Aber niemals gibt es eine Rechtfertigung für Gewalt gegen Frauen". Recht kämpferisch eröffneten die Landesrätinnen das Pressegespräch - von politischer Seite, das wurde klar, wird nicht klein beigegeben. 41 Frauenmorde gab es im Jahr 2018 in ganz Österreich. 13 Frauen wurden in diesem Jahr bereits in Niederösterreich ermordet.

Aus diesem Grund wurde bereits im Frühjahr ein Runder Tisch mit all jenen installiert, die mit Gewalt gegen Frauen zu tun haben: Polizei, Gewaltschutzzentren, Frauenhäuser, Bezirkshauptmannschaften, Kinder- und Jugendhilfe, auch Bildungsdirektion und die NÖ Landeskliniken wurden an den Tisch geholt. In regelmäßigen Abständen diskutieren diese Stakeholder miteinander, mittlerweile gibt es für jedes Treffen ein konkretes Thema. War zu Beginn des Runden Tisches vorerst wichtig, dass alle Teilnehmer einander kennen lernen, wird nun tief in der Materie gearbeitet.

Gewaltprävention mit Kindern und Jugendlichen

Der nächste Runde Tisch wird sich sich dem Bereich Bildung und hier konkret der Prävention in Kindergarten, Schule und Jugendarbeit widmen. Es sei wichtig, dass Gewaltschutz früh thematisiert werde, sagt Teschl-Hofmeister. "Wir müssen hier Angebote haben, zum Beispiel, um Mobbing zu vermeiden." Königsberger-Ludwig ergänzt, dass Kindern früh beigebracht werden müsse, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können. In entsprechende niederschwellige Angebote der Jugendhilfe investiert das Land NÖ 685.000 Euro pro Jahr.

"Gemeinschaftlich hinschauen"

In Österreich sei jede fünfte Frau von Gewalt betroffen, "wir müssen da gemeinschaftlich hinschauen", sagt Königsberger-Ludwig.

2,3 Millionen Euro fließen jährlich in die sechs Frauenhäuser in Niederösterreich; 2018 gab es dort 420 Aufnahmen - 216 Frauen und deren Kinder. Die Auslastung der Frauenhäuser liegt zwischen 60 und 75 Prozent. Und zu Weihnachten steigt sie regelmäßig an.

Weil die Versuche von Gewalttätern, ihre Frauen aus den Frauenhäusern zu holen steigt, hat das Land NÖ von einigen Wochen 100.000 Euro für Schutzmaßnahmen wie höhere Zäune bewilligt.

Neu ist: Immer mehr ältere Frauen brechen aus Gewaltbeziehungen aus. "Frauen mit 60, 65 Jahren kommen ins Frauenhaus, das hätte es früher nicht gegeben", sagt Königsberger-Ludwig.

Drei Runde Tische gegen Gewalt an Frauen haben bisher stattgefunden. Mittlerweile bilden sich dort auch Untergruppen, in denen spezifische Themen bearbeitet werden. Evaluiert wird laufend, sagt Teschl-Hofmeister. Und: "Es wird den Runden Tisch so lange geben, so lange es nötig ist."

Hilfe für von Gewalt betroffene Frauen: