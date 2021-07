Um die Behindertenhilfe in Niederösterreich weiterzuentwickeln, hat das Land Niederösterreich in Zusammenarbeit mit dem NPO (Nonprofit) Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien eine Studie durchgeführt. „Wir wollen nicht schätzen, was wir brauchen. Wir wollen es wissenschaftlich nachgewiesen haben“, sagt Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die zentralen Fragestellungen dabei waren: Wie viele beeinträchtigte Personen gibt es derzeit in NÖ und wie wird es sich entwickeln? Welchen Schweregrad hat deren Beeinträchtigung? Welche Unterstützung brauchen diese Menschen? „Die Ergebnisse sollen die künftige Versorgung von Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen bzw. Mehrfachbehinderungen in Niederösterreich mit bedarfs- und fachgerechten Leistungen gewährleisten“, sagt Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Betroffen sind vor allem ältere Generationen

Laut der Studie gibt es in Niederösterreich rund 130.000 Personen mit Beeinträchtigungen. Davon sind rund 18.500 Personen aufgrund ihrer Körper- oder Sinnesbehinderung beziehungsweise Mehrfachbehinderung berechtigt, Leistungen der Behindertenhilfe gemäß des niederösterreichischen Sozialhilfegesetzes in Anspruch zu nehmen. Das entspricht 1,11 Prozent der Gesamtbevölkerung in Niederösterreich.

Mehr als 80 Prozent der auf Unterstützung angewiesen Betroffenen sind über 45 Jahre alt. Der Großteil, rund 8.000 Personen, sind sogar 65 Jahre alt oder älter. Personen, die altersbedingt eine Beeinträchtigung haben, seien hier ausgenommen, erläutert Selma Sprajcer vom NPO (Nonprofit) Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien.

Laut der Prognose wird die Zahl, der Menschen mit körperlicher Behinderung, die Unterstützung brauchen, bis 2030 um 9 Prozent auf 20.300 Personen steigen. Weiter ansteigen werde auch der Altersdurchschnitt.

„Für Niederösterreich bedeutet das, dass wir unsere Angebote im Bereich der Behindertenhilfe, auf diese Entwicklung vorausschauend, abstimmen und anpassen müssen“, erklärt Sozial-Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Ergebnisse bilden den Bedarfsplan

Der Grundgedanke lautet „Hilfe zur Selbsthilfe“. Demnach sollen Menschen mit körperlichen Behinderungen oder psychischen Beeinträchtigungen Hilfe erhalten, um möglichst unabhängig und selbstbestimmt leben zu können. Im Vorjahr seien rund 1,5 Mio. Euro in technische Hilfsmittel und 4 Mio. Euro in persönliche Hilfsmittel investiert worden.

"Wichtig ist eine Kombination aus technischer und persönlicher Hilfsmittel – wir brauchen beides“, sagt Teschl-Hofmeister. So sei im Bereich der Körperbehinderung in den nächsten Jahren vor allem eine Weiterentwicklung im Bereich der elektrischen Rollstühle der mobilen Assistenzroboter zu erwarten.

Die technischen Lösungen würden eine große Steigerung hinsichtlich Selbstständigkeit und Lebensqualität bedeuten. Außerdem sollen die Begriffe Bildung und Behinderung zusammengeführt werden. Unter anderem werde mehr Augenmerk auf die Förderung der Digitalen Kompetenz in Schulen gelegt, sagt die Landesrätin. Ein sicherer Umgang mit digitalen Geräten, bedeute Selbständigkeit.

Forderung einer zentralen Anlaufstelle

Um die Serviceleistung für betroffene Personen zu verbessern, wird eine „zentrale Hilfsmittel-Anlaufstelle“, also ein „One-Stop-Shop-Prinzip“ gefordert. Diese Stelle kümmere sich dann um die Lösung eines Problems und nicht die betroffene Person, erklärt die Landesrätin.

Dieses Konzept sei vom Bund im Regierungsprogramm angekündigt worden und müsse noch umgesetzt werden, so Teschl-Hofmeister. „Als Land Niederösterreich werden wir uns in den Gestaltungsprozess jedenfalls gerne mit unseren Erfahrungen einbringen und stehen jederzeit für Gespräche in diese Richtung bereit“, sagt die Sozial Landesrätin.

Studie mit Einbindung von Betroffenen

Eine soziale Planung sei nur mit Daten möglich, meint auch Obmann und Gründer des Vereins „BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben“ Martin Ladstätter in einer Videobotschaft.

„Jetzt liegt es an der Politik moderne Leistungen in der Behindertenhilfe auszubauen", sagt Obmann und Gründer des Vereins Bizeps, Martin Ladstätter, via Videobotschaft. Usercontent, Verena Huber

Bei der Studie seien seit 2016 betroffene Personen direkt einbezogen worden, schildert Ladstätter, der selbst unter den Teilnehmern der Arbeitsgruppe der Studie war und betont: „Jetzt liegt es an der Politik moderne Leistungen in der Behindertenhilfe auszubauen.“