Bei Pressekonferenz FPÖ fordert Landeskindergeld für Familien in Niederösterreich

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Udo Landbauer Foto: FPÖ Niederösterreich

D ie niederösterreichische FPÖ fordert ein Landeskindergeld. Das Land soll das Kinderbetreuungsgeld bis zum Betrag der Sozialhilfe in der Höhe von 977,94 Euro aufstocken - und zwar bis zum Eintritt in den Kindergarten bzw. zum vierten Geburtstag des Kindes, sagte Landespartei- und Klubchef Udo Landbauer in einer Pressekonferenz am Montag.