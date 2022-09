CO2-Steuer sorgt für Kritik in Niederösterreich

Werbung

Im Zuge der von der türkis-grünen Regierung beschlossenen ökosozialen Steuerreform bekommt klimaschädliches Kohlenstoffdioxid einen Preis. Nachdem sie im Juli verschoben wurde, soll die CO2-Steuer nun am Samstag, 1. Oktober, in Kraft treten.

CO2-Emissionen werden in Österreich dann laut der Bundesregierung 30 Euro pro Tonne kosten. Dieser Wert wird bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne steigen. Zahlen sollen die Mehrkosten die „In-Verkehr-Bringer“, also die großen Energie-Firmen, die klimaschädliche Energieträger wie Heizöl, Diesel, Erdgas und Benzin herstellen oder importieren. Sie können die Mehrkosten aber an die Konsumenten weitergeben. Bemerkbar machen wird sich das etwa an der Zapfsäule: Laut einer Wifo-Berechnung wird Benzin durch die CO2-Steuer um 7,7 Cent pro Liter teurer. Für Diesel ergibt sich eine Verteuerung um 8,8 Cent pro Liter. Als Ausgleich dafür ist der Klimabonus vorgesehen, heißt es aus auf der Website des Klima-Ministeriums. "Das Prinzip dahinter: Je weniger CO2 verbraucht wird, desto mehr bleibt vom Klimabonus übrig."

Bei den Freiheitlichen und den Sozialdemokraten in Niederösterreich stößt die neue Abgabe dennoch auf Kritik - vor allem, weil ihre Einführung in einer Phase kommt, in der die Preise ohnehin deutlich gestiegen sind.

Landbauer: "CO2-Steuer ist Anschlag auf Geldbörsen der Landsleute"

FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer spricht von einem "Anschlag auf die Geldbörsen der Niederösterreicher". Besonders darunter leiden müssten die Autofahrer und Pendler im Land, meint er. Außerdem fürchtet der Freiheitliche, dass durch die neue Steuer die Güter des täglichen Lebens massiv teurer werden, weil Produzenten die Mehrkosten an Konsumenten weitergeben. Er richtet seine Kritik speziell an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie hätte sich bei ihren Partei-Kollegen im Bund für das Aussetzen der CO2-Steuer einsetzen müssen.

FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer fordert die Abschaffung der CO2-Bepreisung, die am Samstag in Kraft treten soll. Foto: FPÖ NÖ

ÖVP NÖ stimmte in Landtagssitzung für Aussetzen der CO2-Steuer

Ausgesprochen hat sich die ÖVP NÖ für das Aufschieben der CO2-Steuer tatsächlich. In der Landtagssitzung vergangene Woche brachte die SPÖ einen Resolutionsantrag mit der Forderung ein, die Abgabe auszusetzen, bis sich das Preisniveau stabilisiert hat. Der Antrag wurde mit den Stimmen der ÖVP und SPÖ beschlossen.

SPÖ-Verkehrssprecher Gerhard Razborcan setzt sich für ein Verschieben der CO2-Bepreisung ein. Foto: SPÖ NÖ

SPÖ-Landtagsabgeordneter Gerhard Razborcan sieht es nun als "Armutszeugnis", dass die ÖVP bei ihren Parteikollegen im Bund nichts bewirken konnte: „Die türkis-grüne Bundesregierung, die zu einem Großteil aus Leuten der ÖVP NÖ besteht, hält an ihrem Vorhaben fest und treibt die Preise an der Zapfsäule noch weiter in die Höhe", kritisiert er.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner: „Der Bund ist geprägt von einer Koalition und damit von Kompromissen – und der Regierungspartner hat sich deutlich gegen eine neuerliche Verschiebung der CO2-Bepreisung ausgesprochen." Foto: Erich Marschik

ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner verweist darauf angesprochen auf Kompromisse, die man in Koalitionen wie jener im Bund eingehen müsse: "Der Regierungspartner hat sich deutlich gegen eine neuerliche Verschiebung der CO2-Bepreisung ausgesprochen. Leider ist hier ein sehr schlechter Kompromiss zustande gekommen. Das muss man in einer Koalition zur Kenntnis nehmen."