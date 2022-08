Beratungsangebot Niederösterreichische Pflegehotline wurde bereits stark genutzt

Lesezeit: 2 Min FS Florentina Sinnreich

B ereits mehr als 3.500 Gespräche wurden bei der niederösterreichischen Pflegehotline im ersten Halbjahr geführt. Bei der Demenz-Hotline riefen in dieser Zeit 140 Personen an. Wenden können sich an die beiden Infolines Pflegebedürftige und ihre Angehörigen.