Land NÖ buhlt um mehr Pflege-Interessenten

Der demographische Wandel wird auch in Niederösterreich den Pflegebedarf weiter erhöhen: 9.500 zusätzliche Pflegekräfte werden bis zum Jahr 2030 hierzulande benötigt, schätzt die Karl-Landsteiner-Uni in einer Studie. Mit 5,3 Prozent und rund 37.200 Arbeitslose per Ende Juli habe Niederösterreich die niedrigste Arbeitslosenquote seit 2008, sagt Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger. In Zeiten hoher Beschäftigung und branchenübergreifender Personalnot ist damit die Suche nach neuen Pflegekräfte eine besondere Herausforderung.

„Die Pflege hat in Niederösterreich höchste Priorität, von allen Seiten sind Wege in die Pflege möglich. Wir öffnen alle Schleusen, damit der Fluss der Pflege nicht ins Stocken gerät“, sagte Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag in St. Pölten. Mit Landesrat Eichtinger gab sie einen Überblick über die Initiativen, mit denen das Land Niederösterreich Menschen auf den Weg in einen Pflegeberuf unterstützt.

"Wir, seitens des Landes Niederösterreich, stehen Pflege-Interessenten in allen Phasen zur Seite, wenn es darum geht, diesen großen Dienst für die Gesellschaft zu leisten", so Eichtinger. Über die "NÖ Koordinationsstelle für Pflegeberufe", angesiedelt bei "menschen und arbeit" (MAG), werden Interessenten auf ihrem gesamten Weg vom ersten Anruf bis zum Dienstantritt organisatorisch und administrativ unterstützt. Seit ihrem zweijährigen Bestehen seien bereits 851 Personen in die Pflege vermittelt worden. "500 davon haben ihre Arbeit schon aufgenommen, 351 befinden sich derzeit in Ausbildung für konkrete Jobs, 348 weitere im Stadium der Beratung“, sagt Eichtinger.

Bis 2030 investiere das Land NÖ 300 Millionen Euro in den Neu-, Zu- und Umbau der Landespflegezentren. Zusätzlich wurden 10,21 Millionen Euro für die 54 privaten Heime bereitgestellt. "Hinzu kommt das blau-gelbe Pflegepaket mit ursprünglich 420 Euro, das jetzt vom Bund übernommen wurde und für alle Bundesländer einheitlich 600 Euro ausmacht, wovon 400 Euro der Bund zahlt. Auf Initiative von Niederösterreich sind vom Gehaltsplus für Pflegekräfte jetzt auch die – allein in Niederösterreich 3.200 – Heimhilfen betroffen“, sagte Teschl-Hofmeister.

In Bezug auf die Ausbildung führte Teschl-Hofmeister die Landwirtschaftlichen Fachschulen und die Mittelschulen an, an denen man mit diesem Thema ab der neunten Schulstufe vertreten sei, den mit der Matura abschließenden Pflegelehrgang in Gaming, der bundesweit ins Regelschulwesen übernommen worden sei, sowie die Gesundheits- und Krankenpflege-, SOB- und Fachhochschulen an und verwies zudem auf die Stipendien, Schulgelder und Studiengebühren, mit denen das Land Niederösterreich hier unterstütze.

Eine weitere wichtige Anlaufstelle für Pflege-Interessenten sei die NÖ-Bildungs- und Berufsberatung (BBN) an 90 Standorten in Niederösterreich. Beim Schwerpunkt Pflege sei dabei zuletzt das Online-Programme Care.Komp mit insgesamt 150 Fragen zu pflegerelevanten Anforderungen, Belastbarkeit, persönlichen Erfahrungen etc. für einen möglichst niederschwelligen Zugang geschaffen worden. „Pflege ist nicht nur ein Beruf, sondern in erster Linie Berufung, verbunden mit viel Herzblut und sozialer Kompetenz. Allen, die diesen Weg einschlagen wollen, steht Niederösterreich in allen Phasen der beruflichen Aus- und Weiterbildung zur Seite“, unterstrich der Landesrat.

Als eine der Absolventinnen der NÖ Pflegekoordinationsstelle schilderte Sabina Weixler aus Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) ihren Ausbildungsweg: „Es ist ein wunderschöner Beruf, nicht leicht, aber sehr belohnend. Es erfüllt mit großer Freude, jenen helfen zu können, die dazu selbst nicht mehr in der Lage sind“. Weixler war mit Pandemieausbruch arbeitslos geworden und arbeitet im Senecura Sozialzentrum in Pressbaum.