„Es wurden keine Tatsachen festgestellt, die den Bestand des Bistums Gurk gefährden oder beeinträchtigen könnten.“ Zudem entsprechen laut dem Bericht des Wirtschaftsprüfers die kontrollierten Jahresabschlüsse den gesetzlichen Vorschriften.

Das sind die wesentlichsten Teile des Prüfergebnisses, das eigentlich am Dienstag in der ehemaligen Diözese des nunmehrigen St. Pöltner Bischofs Alois Schwarz in Klagenfurt präsentiert werden sollte. Kurzfristig wurde der Termin aber am Montag abgesagt, weil der Bericht nun doch zuerst an die Bischofskongregation nach Rom geschickt werden muss. Bischof Alois Schwarz hatte vorab aber einen Rohbericht erhalten und dazu Stellung genommen.

Kritik kam vom langjährigen Generalvikar Engelbert Guggenberger

Wie berichtet, wurde Bischof Schwarz kurz vor und auch nach seiner Amtseinführung in St. Pölten am 1. Juli dieses Jahres mit heftigen Anschuldigungen aus seiner früheren Diözese Gurk-Klagenfurt konfrontiert.

Die Kritik war vor allem vom langjährigen Generalvikar Engelbert Guggenberger gekommen, der einen Tag nach der Amtseinführung von Schwarz in St. Pölten zum Administrator der Diözese in Klagenfurt gewählt wurde. Diese wird er bis zur Bestellung eines neuen Bischofs interimistisch leiten.

Guggenberger hatte die Amtsführung von Schwarz im Zusammenhang mit dem bischöflichen Mensalgut (Kirchenvermögen eines Bischofs zur persönlichen Nutzung) geäußert.

Schwarz erhielt noch keine Antwort aus Rom

Konkret soll es vier Jahre lang keine Prüfung durch einen externen Wirtschaftsprüfer gegeben haben. Deshalb wurde im Juli damit eine Kanzlei vom Bistum Gurk beauftragt. Das Kirchenrecht sieht eine Prüfung allerdings auch nicht vor.

Parallel dazu schickte auch Bischof Schwarz im August eine Sachverhaltsdarstellung an die vatikanische Bischofskongregation mit der Bitte, die Vorwürfe in Rom prüfen zu lassen. Während dieses Ergebnis noch aussteht, wurde in Klagenfurt neben der Wirtschaftsprüfung auch ein Gutachten über die touristische Nutzung des zum Bistum Gurk gehörenden Stifts St. Georgen (mit Bildungshaus, Stiftsbad und einem Hotel) nun abgeschlossen.

Darin wird kritisiert, dass in der (für ein Hotel unüblichen eigenständigen) Wäscherei, Mitarbeiter-Gehälter über Kollektivvertrag bezahlt wurden und das Personal nicht wie im Hotelgewerbe üblich saisonal, sondern ganzjährig beschäftigt wurde: „Ich stehe hinter der Entscheidung, weil ich kein Lohndumping betreiben oder prekäre Beschäftigungsverhältnisse eingehen wollte. Auch wenn man aus betriebswirtschaftlicher Sicht Kosten sparen hätte können“, erklärte Schwarz der NÖN.

Auch dem Bildungshaus wurden deutlich zu hohe Kosten bescheinigt. Dabei verweist Schwarz auf andere Bildungshäuser, die ebenfalls subventioniert werden müssten. Positiv bewertet wird in dem Bericht hingegen die neue Saunalandschaft im Hotel, die eine angemessene Basis-Infrastruktur für den Hotelbetrieb darstelle.