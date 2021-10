Einmal im Jahr wird der Bericht der Volksanwaltschaft im Landtag diskutiert – zuletzt bei der Sitzung vor zwei Wochen. Diesmal standen die „Präventive Menschenrechtskontrolle“ sowie die Covid-19-Maßnahmen im Mittelpunkt. Ein Spezifikum in Niederösterreich sei, dass die Volksanwaltschaft weder zur Landtagssitzung noch zu einer Ausschuss-Sitzung geladen wird, bemängeln die Volksanwälte Werner Amon, Bernhard Achitz und Walter Rosenkranz: „Das gibt es nur in Niederösterreich. In jedem anderen Bundesland werden wir eingeladen.“

Im Büro von Landtagspräsidenten Karl Wilfing betont man, dass es keinen Automatismus gebe: „Wenn eine Fraktion im Ausschuss verlangt, dass die Volksanwaltschaft zu einem Bericht Stellung nimmt, dann wird die Volksanwaltschaft in den Ausschuss eingeladen und kann mit den Abgeordneten im Ausschuss diskutieren.“ Heuer habe kein Abgeordneter diese Notwendigkeit gesehen – die Berichte der Volksanwaltschaft seien offensichtlich „gut aufbereitet und nachvollziehbar für die Abgeordneten“ gewesen. 2022 könnte das wieder anders sein: Dann präsentiert die Volksanwaltschaft wieder ihren Niederösterreich-Bericht.

Kritik an Zuständen in den Pflegeheimen

Inhaltlich förderte der „Menschenrechts-Bericht“ der Volksanwaltschaft bei 73 Prozent der Kontrollen zumindest teilweise Mängel zutage. Vor allem in den Pflege- und Pensionistenheimen ortet die Kommission noch Aufholbedarf – sowohl bei der Personalsituation als auch bei der Ausstattung und Unterbringung der älteren Menschen. So beobachtete die Kommission in einer Einrichtung in Niederösterreich, dass Bewohnerinnen und Bewohner „ihre Mahlzeiten am Gang zwischen Wäschewägen in lauter Atmosphäre einnehmen mussten“. Zugleich beklage sich das Personal seit Beginn der Corona-Pandemie über den Mangel an Schutzausrüstung sowie die komplexen bundesweiten Corona-Vorgaben, die nicht mit konkreten Regelungen und Empfehlungen versehen waren.

VP-Abgeordneter Christoph Kaufmann dankte der Volksanwaltschaft im Plenum für die vielen Anregungen und verwies darauf, dass Niederösterreich mit der Landesgesundheitsagentur nun eine Einrichtung habe, die diesen Mängeln gezielt entgegenwirken könne: „Die Situation in den Alten- und Pflegeheimen ist herausfordernd. Umso größer ist der Respekt gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung unglaublich viel geleistet haben.“

Die Volksanwaltschaft nahm aber auch das Corona-Management generell unter die Lupe. Hier sei darauf zu achten, dass die „Einschränkung der Grundrechte verhältnismäßig“ bleiben müsse. Längere Ausgangssperren in Pflege- und Pensionistenheimen wie zu Beginn der Pandemie seien das nicht. „Für die Bewohnerinnen und Bewohner müssen weitgehend dieselben Regeln gelten wie für alle anderen Menschen“, stellt die Volksanwaltschaft fest. Generell merkt die Volksanwaltschaft positiv an, dass im Laufe der Corona-Pandemie nach Kritik die Verordnungen meist rasch angepasst wurden.