Wissenschaft: Wo NÖ-Forscher Mauern brechen wollen

Am 9 November wird in Berlin der Jahrestag des Mauerfalls von 1989 begangen. Seit 2009 schickt sich die gemeinnützige Organisation namens „Falling Walls“ in Deutschlands Bundeshauptstadt an, zu der Zeit weitere Mauern der Wissenschaft und in der Gesellschaft zum Einsturz zu bringen. Aus über 60 Ländern entsenden Universitäten und Fachhochschulen ihre klügsten Köpfe nach Berlin, die in nur drei Minuten die Jury überzeugen und die Welt verändern wollen.

Österreich wurde dabei heuer von zwei Niederösterreichern vertreten: Daniela Inführ (39) und Sebastian Vogler (32) setzen sich gegen 27 heimische Bewerber durch. Beide haben ihr Start-up am Forschungsstandort Tulln gegründet und greifen zukunftsträchtige Themen auf.

Während Inführ mit ihrem Agrobiogel ein Granulat aus Holzresten entwickelt hat, das Wasser speichert und Pflanzen vor der Austrocknung schützt, setzt sich Sebastian Vogler für die Ursprungskennzeichnung von Holz ein. Damit lässt sich der Rohstoff bis zu seinem exakten Ort des Aufwuchses zurückverfolgen.

Niederösterreich knüpfte neue Netzwerke in Berlin

„Dass zwei Teilnehmer aus Niederösterreich unser Land in Berlin vertreten haben, zeigt die tolle Qualität unseres Bundeslandes als Wissenschafts- und Forschungsstandort“, freute sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die in Berlin mit einer hochrangigen Delegation vertreten war. Unter anderem mit dabei war Ex-Finanzminister Hannes Androsch. Die florierende Kooperation des Landes mit dessen AIT – das Austrian Institute of Technology mit Sitzen in Tulln, Seibersdorf und Wien ist Österreichs größtes außeruniversitäres Forschungsinstitut – hat die Teilnahme des Duos erst ermöglicht. Und auch wenn Inführ und Vogler ohne Preis die Heimreise antreten mussten. Mit im Gepäck hatten sie jede Menge neue Erfahrungen und ein erweitertes Netzwerk.

Das war auch das Ziel der Berlin-Reise für die Delegation des Landes. „In Hinblick auf unsere Landesstrategie 2030 wollen wir von den Besten lernen“, betont Mikl-Leitner. Deshalb wird auch eine Kooperation zwischen dem „Haus der Digitalisierung“ in Tulln (Eröffnung spätestens Anfang 2023) mit dem Berliner Futurium vorbereitet. In dem „Haus der Zukünfte“ werden mögliche Szenarien in den Bereichen Natur, Mensch und Technik skizziert. Täglich nützen bis zu 2.000 Personen das Angebot, um sich zu informieren.

Das Futurium in Berlin zeigt seinen Besucher mögliche Zukunftsszenarien für die brennendsten Fragen der Menscheit. Ab 2023 ist auch eine Kooperation mit dem „Haus der Digitalisierung“ in Tulln angedacht. Walter Fahrnberger

NÖ Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger sieht eine zentrale Aufgabe darin, die Erkenntnisse der heimischen Wissenschafter dann auch in die Wirtschaft zu transferieren. Deshalb hat das Land die Spin-Off-Initiative „Science to Business“ entwickelt. Mit den Landesgesellschaften tecnet und accent werden junge Unternehmer unterstützt. „Vor allem in der Frühphase haben Start-ups oft großen Kapitalbedarf. Wir wollen dabei in mehreren Bereichen unterstützen“, betont Jochen Danninger. Das ambitionierte Ziel des Landes ist, bis zum Jahr 2030 rund 250 Spin-offs zu betreuen.

Wo das bereits gut funktioniert ist in der Landwirtschaft. „Im Agrarbereich ist die Digitalisierung bereits angekommen,“ erklärt Danninger. Niederösterreich nimmt hier mit dem Technopol Tulln und dem Francisco Josephinum eine Vorreiterrolle ein.