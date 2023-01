Beste Lehrlinge aus NÖ wurden geehrt

Werbung

„Solch große Erfolge schafft man nur mit Leistung, mit Einsatz und mit tollen Lehrbetrieben“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Für sie seien die Lehrlinge internationale Botschafter, die das niederösterreichische Erfolgskonzept der Lehre repräsentieren.

Im Rahmen der Feier wurden die Gold-, Silber- und Bronzegewinner der Landes- und Bundeslehrlingswettbewerbe geehrt. Auch die rund 40 niederösterreichischen “World Skills” Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden ausgezeichnet. Die “World Skills”, sind so etwas wie die Weltmeisterschaften der Berufe. Sie fanden letzten Herbst statt, dabei konnte sich das Duo Oliver Waily und Jonas Schulner die Goldmedaillen im Betonbau sichern.

Neben den Medaillengewinnern wurden außerdem 600 junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher für ihre ausgezeichnete Lehrabschlussprüfung geehrt.

Wolfgang Ecker: Lehrlinge sind “Vorbilder für die Jugend”

Der Präsident der NÖ Wirtschaftskammer, Wolfgang Ecker, fasste zusammen, was für ihn das Erfolgsrezept der Lehrausbildung in NÖ sei: „Junge, motivierte Menschen, top Ausbildungsbetriebe und eine perfekte Zusammenarbeit mit den Berufsschulen.“. Er wendete sich an die ausgezeichneten Lehrlinge und betonte: „Ihr seid Vorbilder für die Jugend und für das Image der Lehrausbildung in Niederösterreich und darüber hinaus.“