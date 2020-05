78.000 Arbeitslose und 220.000 Menschen, die in Niederösterreich aktuell in Kurzarbeit sind: Mit Verweis auf diese Zahlen fordern SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl und FSGNÖ-Vorsitzender Rene Pfister ein Beschäftigungs- und Wirtschaftspaket.

Konkret müssten Arbeitsplätze geschaffen und kleine Unternehmen gestärkt werden, um möglichst unbeschadet aus der Krise zu kommen. "Ohne Maßnahmen, die die Konjunktur stärken, werden wir die horrende Arbeitslosigkeit und auch die Insolvenz von Klein- und Mittelunternehmen nicht verhindern können. Das sind nicht nur Zahlen in der Statistik, hinter jeder Zahl steht ein persönliches Schicksal. Wir wollen nicht, dass jemand aufgrund von Covid-19 eine ungewisse Zukunft vor sich hat oder gar auf der Strecke bleibt", meint Schnabl. Das von der Landeshauptfrau in der Vorwoche präsentierte Investitionspaket, das 873 Millionen Euro umfasst, sei zu begrüßen. Es brauche aber weitere Maßnahmen und "zusätzliches Geld".

Zu diesen Maßnahmen zählt für Schnabl etwa eine "echte Steuerreform ab 1. Juli". Diese soll laut dem SPÖ-NÖ-Chef etwa beinhalten, dass die ersten 1.700 Euro des Einkommens steuerbefreit werden.

Gleichzeitig schlägt der Sozialdemokrat eine Beteiligungs-GmbH nach Wiener Vorbild vor. Das Land solle sich demnach an versorgungsrelevanten niederösterreichischen Unternehmen beteiligen. „Unterstützt werden sollen niederösterreichische Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise einen kurzfristigen Finanzmittelbedarf haben, längerfristig jedoch auf eine positive Zukunftsprognose bauen können", erklärt er.

Keine Auszahlung von Boni bei Staatshilfen

Für das Kurzarbeits-Modell spricht sich FGS-Vorsitzender Pfister aus. „Kurzarbeit bringt sowohl den Arbeitnehmern, den Betrieben, aber auch dem Staat große Vorteile. Wer nur die fiskalischen Kosten von Kurzarbeitshilfen diskutiert, ignoriert den hohen volkswirtschaftliche Nutzen. Kurzarbeit kommt dem Staat billiger als Arbeitslosigkeit“, ist der Landtagsabgeordnete überzeugt, der nicht nur eine rasche Nachfolge-Regelung für das Modell, sondern auch eine 30-Stunden-Woche und eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes fordert.

Für Schnabl braucht es jedoch auch ein Verbot für die Auszahlung von Dividenden und Boni, wenn ein Unternehmen Staatshilfen in Anspruch nimmt: „Auch Kurzarbeit ist eine Fördermaßnahme. Es kann nicht sein, dass die Steuerzahler für die Kosten der Kurzarbeit aufkommen und andererseits einige wenige Dividenden und Boni in die eigene Brieftasche kassieren.“ Hier sei eine klare Regelung wie in Frankreich notwendig.

Ganztagsschule und Gratis-Laptops

Ein weiterer Bereich, in den dringend investiert werden müsse, ist laut Schnabl die Bildung. Hier bringt er die langjährigen sozialdemokratische Forderungen der verschränkten Ganztagsschule sowie jene nach gratis Laptops für alle Schüler an. Bekommen nur jene einen, deren Eltern sich das Gerät nicht leisten können, schaffe man eine Zweiteilung der Gesellschaft, gibt Schnabl zu denken.