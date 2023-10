Personenkomitee soll nun neue Fördergeber für „Eibetex“ finden

Der FPÖ-Politiker Gottfried Waldhäusl schlug vor einigen Wochen in einem NÖN-Artikel Alarm: Weil das AMS drastische Kürzungen bei Projekten für Langzeitarbeitslose vornimmt, steht die Einrichtung für berufliche Weiterentwicklung „Eibetex“ in Waidhofen/Thaya vor dem Aus. Damit würden nicht nur fix Beschäftigte ihren Job verlieren, sondern auch am ersten Arbeitsmarkt schwer vermittelbare Personen wie Menschen mit Behinderung oder ältere Arbeitslose eine Chance auf einen Transitarbeitsplatz, kritisierte Waldhäusl und forderte mehr Landesmittel für Eibetex. Nachdem Eibetex bei einem Termin in Wien vom Projekt-Aus Ende März 2024 erfahren hatte, setzten sich auch Vertreterinnen und Vertreter anderer Parteien für den Fortbestand des Projektes ein. Die SPÖ startete dazu etwa eine Petition. Nun trafen sich Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) der Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ), AMS-NÖ-Chefin Sandra Kern und Eibetex-Geschäftsführerin Martina Schmid zu einem Runden Tisch. Dort wurde versucht, doch noch eine Lösung für das Projekt zu finden, bei dem am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen Arbeitstrainings absolvieren können.

Eine höhere Landesförderung, wie sie Waldhäusl gefordert hatte, konnte Landesrätin Rosenkranz nicht zusagen. Sie sicherte aber den Fortbestand der bestehenden Förderung zu. „Schafft es der Trägerverein Geld von anderen Institutionen oder Seiten zu beschaffen, sind wir gerne bereit unseren Anteil wie bisher zu leisten“, betonte die FPÖ-Politikerin. Das ist jedoch nur der kleinere Teil der Projekt-Finanzierung: Eibetex hatte bisher einen Eigenerwirtschaftungsanteil von 30 Prozent, bis zu 1,07 Millionen Euro plante das AMS pro Jahr als Unterstützung ein, 200.000 Euro gibt es zusätzlich pro Jahr vom Land. Zuletzt sah es danach aus, als würde die AMS-Förderung ab Ende März 2024 vollständig wegbrechen. Nun informierte AMS-NÖ-Chefin Kern, dass das Projekt noch etwas länger, nämlich bis Ende Juni, weitergeführt wird.

Beim Runden Tisch sprachen Landesrätin Susanne Rosenkranz und der Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl mit dem Team von Eibetex. Foto: FPÖ NÖ

Um für die Zeit danach neue Fördergeber zu finden, kündigte Waldhäusl an, ein Komitee einzuberufen. Er betonte, dazu Personen „aller Coleur“ einzuladen. Angedacht ist dabei auch eine Neuausrichtung des Projektes - weg vom Projekt für Langzeitarbeitslose, hin zu einem sozialen Projekt. Eibetex-Geschäftsführerin Martina Schmid sieht es als „ersten Schritt, dass man sich zusammensetzt und nach Lösungen sucht“. „Von einem Ergebnis sind wir aber noch weit entfernt“, sagt sie nach dem Runden Tisch in St. Pölten zur NÖN.

Weiter diskutiert wird über mögliche Lösungen für das Projekt am kommenden Dienstag. Da soll sich Kern in Waidhofen/Thaya selbst ein Bild von dem Projekt machen, das aus einem Second-Hand-Shop, Bügelservice oder einer Abteilung für Instandhaltungsarbeiten besteht. Im NÖN-Gespräch zeigte sich die AMS-Chefin, was den Fortbestand des Projektes betrifft, vorab aber nicht optimistisch. Ende Juni soll mit der Eibetex-Förderung durch das AMS auf jeden Fall Schluss sein. Das begründet sie mit einer geänderten Förderstrategie des AMS. In Zukunft soll mehr Geld in das Wiener Umland fließen, wo es mehr Langzeitarbeitslose gibt.