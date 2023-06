Mit NÖ-Beteiligung: Einzigartiges Wasserbaulabor an der BOKU eröffnet

Am Brigittenauer Sporn in Wien wurde am Montag das neue Wasserbaulabor der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) im Beisein von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie Klima- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) eröffnet.

Mit dem neuen Labor, eine weltweit einzigartige Forschungseinrichtung, ist es möglich, im Maßstab bis zu 1:1 zu den Themen Hochwasserschutz, Ökologie, Wasserkraft, Schifffahrt und allen Prozessen, die auch unter dem Einfluss des Klimawandels in Flüssen ablaufen, zu forschen. Die Europäische Union, das Klima-, Wissenschafts-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium sowie die Länder Niederösterreich und Wien teilten sich die Errichtungskosten von rund 49 Millionen Euro.

„Es ist ein großer Moment für die Forschung und die BOKU, denn heute können wir gemeinsam dieses Wasserbaulabor übergeben. Es ist die beste Bestätigung dafür, dass Projekte nicht an den Landesgrenzen Halt machen“, meint Johanna Mikl-Leitner. Aufgrund des Klimawandels gebe es viele Fragen, auf die es neue Antworten brauche, so die Landeshauptfrau. Deshalb werde „Niederösterreich weiterhin in Wissenschaft und Forschung investieren“. Auch Michael Ludwig hob die gute bundesländerübergreifende Zusammenarbeit hervor und führte als Beispiele unter anderem den Hochwasserschutz durch die Donauinsel oder die Bewässerung des Marchfeldes durch den Marchfeldkanal an.

Gewessler: „Donau als artenreichen Raum erhalten“

Gerade die Donau müsse bei so vielen unterschiedlichen Nutzungsarten gut miteinander in Einklang gebracht werden, erklärte Bundesministerin Gewessler. Beim Aktionsprogramm „Donau 2030“ seitens ihres Ministeriums wolle man den Kurs vorzeigen, wie man die Donau als lebendigen und artenreichen Naturraum erhalten und gleichzeitig einen starken und umweltfreundlichen Player in Sachen Transport sicherstellen könne. „Da spielt das BOKU-Wasserbaulabor eine ganz zentrale Rolle“, betonte Gewessler im Rahmen der Eröffnung. Bundesminister Polaschek führte aus, dass es sich um ein Projekt mit „extrem hoher Strahlkraft“ handelt.

Auch seitens der EU freute man sich über die Projektumsetzung. Gesine Meißner, Board Member der EU Mission „Restore our Ocean and Waters“, sagte via Live-Video, dass das Wasserbaulabor viele Wünsche der EU erfülle. „Genauso wie die Finanzierung national und international aufgestellt ist, wird es hoffentlich auch die Forschung sein“, betonte Senatsvorsitzender Roland Ludwig. Im Wasserbaulabor könne sowohl Grundlagenforschung als auch angewandte Forschung betrieben werden.