Pröll und Häupl: Reden statt Chatten als Erfolgsrezept

„So moch mas!“, könnten Erwin Pröll und Michael Häupl vor 25 Jahren zueinander gesagt haben. Per Handschlag einigten sie sich darauf, dass das heutige Palais NÖ und frühere NÖ-Landhaus inmitten der Wiener Innenstadt blau-gelber Besitz bleibt. Für den ÖVPler Pröll war das der Moment, in dem die Freundschaft zwischen ihm und dem SPÖler besiegelt wurde. Was die ausmacht und wie sich die seit 100 Jahren getrennten Länder Wien und NÖ entwickelt haben, berichteten die beiden bei der „Erzählten Geschichte“ im Museum NÖ.

Notwendig wurde der Deal um das Gebäude in der Wiener Herrengasse mehr als 60 Jahre nach der Trennung der Länder 1922. Zehn Jahre nachdem St. Pölten 1986 Hauptstadt NÖs wurde, übersiedelten Politiker und Beamte in die Traisenstadt. „Ich bin zum Michl gegangen und hab’ ihm gesagt, dass wir das Haus in Wien behalten möchten“, erzählt Pröll. Dass die Entscheidung mit Handschlag über einen Tausch – Vorkaufsrecht in der Herrengasse gegen Grundstücke auf der Donauinsel – gehalten habe, hat für Pröll Vertrauen bewiesen. „Das ist die Grundlage von Beziehungen“, sagt Häupl. Ist es vorhanden, spielen unterschiedliche Ideologien keine Rolle. Ebenso wenig die Gegensätze von Stadt und Land.

Dabei waren es vor 100 Jahren genau die politischen Gegensätze zwischen dem sozialdemokratischen Wien und dem christlich-sozialen NÖ, die zur Scheidung führten – neben dem Druck der anderen Länder. „Getrennte Wege zu gehen, war eine pragmatische Entscheidung“, sagt Pröll.

Gesamte Region sollte sich entwickeln

Für Häupl sei immer klar gewesen, dass sich die gesamte Region entwickeln müsse. Konkurrenz habe Häupl, der als gebürtiger Altlengbacher (Bezirk St. Pölten) eigentlich selbst aus NÖ ist, immer lächerlich gefunden. Für Pröll waren die Vorteile der Großstadt, die er in seiner Studienzeit kennenlernte, sogar der Motor für seine spätere politische Tätigkeit. Die unterschiedlichen Lebensbedingungen zwischen Stadt und Land „wollte er nie verstehen“ – und in seiner Amtszeit ändern.

Die Chance dazu bekam er, als der damalige Landeshauptmann Siegfried Ludwig ihn in den 80ern in die Regierung holte. Als Landesrat war er für Umwelt zuständig. Dieselbe Funktion hatte Häupl gleichzeitig in Wien inne. Dass sie in die Politik gehen und aufeinandertreffen, habe der Zufall gewollt. Pröll sei nur auf der Suche nach einem Job gewesen. Häupl hatte eigentlich eine Wissenschaftskarriere angestrebt.

Geprägt haben die beiden die Politik 25 bzw. 24 Jahre lang. Als Erfolgsrezept nennen Pröll und Häupl, die sich 2017 bzw. 2018 zurückzogen, das Reden und direkten Kontakt. Das raten sie auch heutigen Politikern: „Unser Werkzeug waren keine Chatmaschinen, sondern die Stimmbänder“, so Pröll.