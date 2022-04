Hoffnung für Krebs-Patienten kommt mit Lichtgeschwindigkeit

Werbung

Mit riesigen Strukturen werden am CERN die winzigsten Teilchen der Materie gesucht. In der europäischen Organisation für Kernforschung im Schweizer Kanton Genf ergründen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Bestandteile des Universums. Vereinfacht gesagt, werden Teilchen beinahe zu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, um mit anderen zusammenzustoßen und Energie freizusetzen. Für Nicht-Physiker ist das schwer greifbar. Anwendung findet es aber auch in der Praxis: Die Erkenntnisse werden etwa in der Medizin genutzt. Für niederösterreichische Krebspatienten erhöhen sich durch Teilchenbeschleunigung die Chancen auf Heilung.

Am MedAustron in Wiener Neustadt forschen Wissenschaftler an onkologischen Therapien. Seit 2016 wurden dort 1.300 Patienten behandelt. Das Herzstück des CERN ist in kleinerer Form auch das Herzstück in Wiener Neustadt: Ein Teilchenbeschleuniger ermöglicht es überhaupt erst, Protonen und Kohlenstoff-Ionen zur Behandlung von Tumoren einzusetzen.

Um dafür das neueste Wissen nutzen zu können, arbeitet NÖ seit Jahren mit dem größten Teilchenphysik Labor der Welt zusammen. Nun schlossen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und der bisherige MedAustron-Geschäftsführer Alfred Zens im „Mekka der Teilchenphysik“ zwei neue Kooperationsvereinbarungen – mit CERN, dem Nationalen Institut für Kernphysik (INFN) und dem Nationalen Zentrum für Partikeltherapie (CNAO) in Italien. „Wir wollen den wissenschaftlichen Austausch fördern“, sagte Mikl-Leitner bei der Vertragsunterzeichnung.

Dritter Behandlungsraum wird bald eröffnet

In Wiener Neustadt gibt es bisher zwei Behandlungsräume. Protonen und Kohlenstoff-Ionen werden zur Bestrahlung von Tumoren verwendet. Ein dritter, noch besser ausgestatteter Raum wird Ende April eröffnet. Dort soll dann auch Rundumbestrahlung möglich sein, durch die ein Tumor noch gezielter bestrahlt werden kann. Das umliegende Gewebe wird so geschont.

Der Teilchenbeschleuniger in der Schweiz hat 27 Kilometer Umfang. Dieselbe Technologie nur deutlich kleiner kommt im MedAustron in Wiener Neustadt (im Bild) in der Krebstherapie zum Einsatz. Foto: NÖN

Am CERN wird weiter geforscht

Damit ist man aber noch nicht am Ziel. Am CERN spricht man davon, dass erst 5 Prozent der Materie erforscht sind. Der Rest des Universums ist unbekannt. Und auch in NÖ werden laufend noch bessere Möglichkeiten für die Krebsbehandlung gesucht. Große Hoffnung liegt zurzeit in zwei Forschungsprojekten: Durch das Sigrum-Projekt sollen auch Kohlenstoff-Ionen künftig zur Rundum-Bestrahlung verwendet werden können. Dadurch könnte man auch bei sehr hartnäckigen Krebsarten Erfolge erzielen, glauben die Wissenschaftler.

Johanna MIkl-Leitner unterzeichnete einen Kooperationsvertrag. Foto: Foto NLK/Burchhart

Um nicht nur in der Behandlung, sondern auch der Diagnostik voranzukommen, läuft in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule und der Landesgesundheitsagentur zudem das Projekt Zyklotron. Ziel ist es dabei, die biologischen Eigenschaften von Tumoren besser zu verstehen.

Vernetzung mit Elite-Uni

Um den wissenschaftlichen Austausch zu forcieren, besuchte die Delegation aus NÖ – neben dem Schweizer Präsidenten Ignazio Cassis – auch die Elite-Uni ETH Zürich, wo mit Magdalena Lederbauer und Jarmila Frimlova zurzeit zwei Niedeösterreicherinnen studieren. Sie werden vom Land mit 20.000 Euro pro Jahr gefördert. NÖ erhofft sich dadurch Know-how und topausgebildete Kräfte ür die Zukunft.

Bei der Führung am CERN: Alfred Zens und Johanna Mikl-Leitner. Foto: NOEN

Verstecken brauche sich die blau-gelbe Wissenschaftsszene heute ohnehin nicht mehr, findet Mikl-Leitner. „Vor 30 Jahren waren wir auf der wissenschaftlichen Landkarte quasi nicht vorhanden. Heute haben wir mit MedAustron oder dem IST Klosterneuburg Institutionen von Welt in NÖ.“