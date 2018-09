Es war die erste offizielle Pressekonferenz von Bischof Alois Schwarz nach der zu seiner Amtseinführung zu Sommerbeginn. Und bewusst hat er dafür das „carla“ in Krems gewählt, einen Second-Hand-Shop, in dem sozial Benachteiligte mit Caritas-Gutscheinen einkaufen können.

Waren im Wert von 300.000 Euro werden jährlich in den sechs carla-Shops in NÖ an Menschen mit Sozialgutscheinen abgegeben. Auf die Frage, ob die vielen Second-Hand-Projekte, die aktuell auch abseits der Caritas entstehen, nicht in Konkurrenz zueinander stünden, antwortet Bischof Schwarz lächelnd: „Warum? Nächstenliebe kann es nie zu viel geben.“

Bei carla in Krems arbeiten neben 22 Hauptmitarbeitern zehn Freiwillige und neun Personen mit kognitiver Beeinträchtigung. carla in Krems ist mehr als ein Shop: Kleidung, Geschirr, Möbel, Bücher – alle Sachspenden werden hier sortiert, landen dann im riesigen Lager und werden für vergleichsweise wenig Geld verkauft (oder gegen Sozialgutscheine abgegeben). 185 Tonnen Kleidung wurden dem carla Krems 2017 gespendet. Das macht den Bau einer neuen Halle nötig, mit dem im kommenden Jahr begonnen wird.

Was sich Bischof Schwarz von der Politik erwartet, beantwortet er mit einem Zitat Pius’ XI: „Politik ist eine sehr hohe Berufung, eine der wertvollsten Formen der Nächstenliebe.“ Papst Franziskus habe dieses Zitat wieder aufgegriffen, und genau das erwarte er von der Politik.

Caritasdirektor Hannes Zieselsberger sieht carla nicht nur für viele Kunden, sondern auch für die behinderten Mitarbeiter als „Ort der zweiten Chance“.