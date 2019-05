Seit 2007 stattet der Österreichische Gemeindebund dem jeweiligen EU-Vorsitzland einen Besuch ab. In der Vorwoche war eine 50-köpfige Delegation unter der Leitung des Österreichischen Gemeindebund-Präsidenten Alfred Riedl in Rumänien zu Gast.

"Alles, was in Regierungen beschlossen wird, schlägt irgendwann in der Gemeinde auf. Wir sind als Bürgermeister immer vor Ort, wir sind erster Ansprechpartner und wir müssen die Antworten auf Fragen des täglichen Lebens liefern, von der Kinderbetreuung bis zur Wasserversorgung", sagt Alfred Riedl. Neben seiner Funktion als Präsident des niederösterreichischen Gemeindebundes steht Riedl auch dem Österreichischen Gemeindebund vor.

Weil die Probleme der Gemeinden im Grunde im ganzen EU-Raum ähnlich gelagert sind, versucht der Gemeindebund auch auf kommunaler Ebene enge Kontakte mit den EU-Partnerländern zu knüpfen. Traditionell wird dann jenes Land besucht, das den EU-Ratsvorsitz innehat. Und das ist aktuell Rumänien, seit 2007 in der EU und rund dreimal so groß wie Österreich.

Treffen mit Gemeindeverbands-Vertretern

Vergleichbar mit dem Gemeinde- und Städtebund in Österreich gibt es in Rumänien drei kommunale Verbände. Treffen gab es mit Vertretern des Verbandes ACoR, der die ländlichen Gemeinden vertritt.

Auf kommunaler Ebene wird in Rumänien unterschieden zwischen Gemeinde (comune), Stadt (orase) und Munizipien (municipi). Von den 3181 Gebietskörperschaften auf Gemeindeebene sind etwa 2862 Landgemeinden und 319 Städte. Von den letzteren sind etwas mehr als hundert so genannte Munizipien.

(Zu) starke Zentralmacht

Ein Problem der rumänischen Gemeinden ist die starke Zentralmacht. Ein Versuch einer Dezentralisierung scheiterte 2013 am Verfassungsgerichtshof, der das zugrunde liegende Dezentralisierungsgesetz für verfassungswidrig erklärte. "In Österreich", erläuterte Alfred Riedl den rumänischen Gastgebern, "ist der Gemeindebund in der Verfassung festgeschrieben und muss bei Gesetzesinitiativen gehört werden. Wir können zwar keine Gesetze beschließen oder verhindern, aber Bund und Länder dazu zwingen, zu bezahlen." Ion Dumitru, Vizepräsident des ACoR, beklagte die starke Zentralmacht seines Landes zulasten der Gemeinden beim Besuch der Österreicher: "Unsere Macht ist nicht so groß".

Enge Kontakte der europäischen Gemeinden sollen dazu beitragen, diese Probleme aufzuzeigen und gemeinsam Pläne zur Verbesserung vorzulegen.

Arbeitsmigration als großes Problem

Ein großes Thema in Rumänien ist die Arbeitsmigration: 5,5 Millionen Rumänen arbeiten im Ausland, zumeist in Spanien, Italien und Deutschland. Obwohl die Migranten jährlich über 40 Milliarden Euro in die Heimat schicken, fehlen diese Menschen in den Dörfern. Kinder wachsen ohne Eltern auf, Gemeinden veröden. "Wenn ein Rumäne Arbeit hat, dann wird er niemals sein Land verlassen", sagt Nicolae-Liviu Dascalu, Bürgermeister der Kleinstadt Mărăcineni. Rund 5.300 Einwohner hat sein Ort, den er stolz der Gemeindebund-Delegation zeigt. Ein staatliches Kinderheim kümmert sich hier zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr abends um Kinder, die nur einen Elternteil haben. Das Heim wurde mit Fördergeldern der EU errichtet, für die Betriebskosten kommt die Gemeinde auf.

Patenschaften für Griechenland

Generell beurteil Alfred Riedl die Besuche im EU-Ausland sehr positiv. Und nennt ein paar Highlights der vergangenen Jahre, bei denen sich diese Partnerschaften als fruchtbringend erwiesen haben. 2014 in Griechenland beispielsweise, als den Verwaltungseinheiten in der Finanzkrise "Patenschaften" zur Seite gestellt wurden. "Diese Paten haben beraten, wie kommunale Abläufe aufgebaut werden, beispielsweise eine Finanzverwaltung." In Paris wiederum gab es 2008 Gespräche mit dem zuständigen Minister, die Zentralisierung etwas zu lockern. "Wenn alles zentral organisiert ist, dann scheitert ein Land irgendwann", sagt Riedl. Man sehe das ja deutlich am Protest der Gelbwesten, der verdeutliche, dass sich viele Franzosen von ihrer Zentralregierung unverstanden fühlten. Eine funktionierende Gemeinde hingegen kann viele Probleme der Bürger im Vorfeld abfangen - und lösen, sagt Riedl.