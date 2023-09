Synodenpräsident der Evangelischen Kirche erhielt NÖ-Ehrenzeichen

Am heutigen Dienstag lud Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Repräsentanten der Römisch-katholischen und Evangelischen Kirche in den Milleniumssaal des NÖ Landhauses ein. Kardinal Christoph Schönborn aus der Erzdiözese Wien, der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz, Synodenpräsident der Evangelischen Kirche Peter Krömer sowie zahlreiche Äbte der niederösterreichischen Stifte und Klöster folgten der Einladung.

Krömer legt nach über 30 Jahren Amt zurück

Einen besonderen Dank richtete Mikl-Leitner an diesem Tag an Peter Krömer, der vor kurzem nach 30 Jahren als Synodenpräsident sein Amt zurückgelegt hatte: „Er hat Menschen zusammengebracht und Brücken gebaut. Danke für den Dialog, für das Verbindende und das Brückenbauen“. Mit über 30 Jahren als Vorsitzender ist er der längstdienende Synodenpräsident der Evangelischen Kirche in Österreich. Krömer habe sich „nicht nur durch juristische Expertise und Kompetenz“ ausgezeichnet, sondern auch „durch persönliche Haltung und einen starken Glauben“, so die Landeshauptfrau.

Als sichtbares Zeichen des Dankes überreichte sie an Peter Krömer das Silberne Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Krömer betonte in seinen Dankesworten, er sehe diese Auszeichnung auch „als Zeichen der Wertschätzung des Landes Niederösterreich gegenüber der Evangelischen Kirche in Niederösterreich und Österreich“.