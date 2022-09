Kindergärten werden in Niederösterreich für 2-Jährige geöffnet

Werbung

Nach ihrer Regierungsklausur stellte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit dem gesamten Spitzenteam der ÖVP ein Kleinkind-Betreuungspaket vor.

Das sieht unter anderem die Senkung des Kindergarten-Eintrittsalters vor. Ab 2024 sollen schon 2-Jährige den Kindergarten besuchen können. Außerdem soll die Kinderbetreuung am Vormittag für 0- bis 6-Jährige in Zukunft kostenlos sein. Geplant ist zudem ein flächendeckendes, günstigeres Betreuungsangebot am Nachmittag. Zusätzliche Fachkräfte in den Betreuungsgruppen sollen, laut Mikl-Leitner, für bessere Qualität sorgen. Außerdem ist geplant, die Kindergärten in Zukunft nur noch eine Woche im Jahr geschlossen zu halten.

Beschlossen werden soll das Paket „in Kürze“, meinte Mikl-Leitner. In Aussicht gestellt wurde ein Landtagsbeschluss noch im Herbst. Die Ausarbeitung des Pakets habe bereits begonnen.

