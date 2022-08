Teuerung stellt auch Tageseltern vor Probleme

Werbung

470 Tageseltern betreuen in NÖ rund 2.500 Kinder. Zu schaffen machen die gestiegenen Preise auch ihnen, berichtet eine betroffene Tagesmutter aus Strasshof (Bezirk Gänserndorf) der NÖN.

Eine Regelung, wie viel die Betreuung kostet, gibt es nicht. Tageseltern sind in NÖ nicht angestellt. Als Selbstständige können sie den Stundensatz frei festlegen. Hilfswerk, Caritas, Volkshilfe und andere Organisationen bieten ihnen Beratung und Ausbildung. Sie empfehlen Stundensätze zwischen 3,50 Euro und 4,50 Euro. Ute Pils vom Hilfswerk weiß jedoch, dass in NÖ Preise von bis zu 7 Euro verlangt werden.

Die Tagesmutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, sieht hier das Problem. Sie verlangte bisher 4,50 Euro pro Stunde. „Nachdem Betriebskosten und Lebensmittel teurer geworden sind, geht sich das nicht mehr aus.“ Den Stundensatz müsse sie auf 5,50 Euro erhöhen, was einige Eltern nicht mehr bezahlen könnten.

Land NÖ: "Wir beobachten die Situation laufend"

Das Land bietet eine einkommensabhängige Förderung für berufstätige Eltern. Die beträgt für Unter-3-Jährige maximal 2,50 Euro. Der Erfahrung der Strasshoferin zufolge ist das aber zu wenig. Sie sieht zwei Lösungswege: mehr Förderung oder Anstellung. „Wenn wir Urlaubs- oder Krankengeld bekämen, wäre es leichter“, begründet sie Letzteres.

In der zuständigen Abteilung des Landes wird seit dem Beschluss der neuen Finanzierungsvereinbarung im Kinderbetreuungsbereich (15a) an der „Weiterentwicklung des Kinderbetreuungssystems in NÖ“ gearbeitet. Was die gestiegenen Kosten betrifft, verweist man dort auf die Anti-Teuerungspakete von Land und Bund. Diese sollten auch bei Tageseltern bald greifen.

„Dennoch beobachten wir die Situation laufend“, sagt eine Sprecherin, die auch betont, dass es bereits Förderungen für Tageseltern gebe. Dazu zählen Zuschüsse zu den Sozialversicherungsbeiträgen.