Nicht nur auf Gemeindeebene ist der Wahlkampf mittlerweile in vollem Gange, auch die Fraktionen, die zur Wirtschaftskammer-Wahl von 2. bis 4. März 2020 antreten werden, bringen sich in Position. Der ÖVP-nahe Wirtschaftsbund Niederösterreich etwa hat heute Vormittag vor Journalisten eine neue Umfrage des IMAS Research-Instituts präsentiert.

So hätten laut Paul Eiselsberg vom IMAS-Institut 64 Prozent der befragten NÖ Unternehmerinnen und Unternehmer dem Wirtschaftsbund NÖ in der Umfrage die größte Problemlösungskompetenz im Vergleich zu den übrigen Fraktionen innerhalb der Wirtschaftskammer zugeschrieben. Einen derart hohen Wert für eine Fraktion sehe man selten, so Eiselsberg.

Abgesehen davon zeigt sich ein zurückhaltendes Stimmungsbild unter den heimischen Unternehmerinnen und Unternehmern. und 80 Prozent der 500 Befragten rechnen mit eher größeren Herausforderungen in den kommenden vier bis sechs Jahren. Gründe dafür sind etwa die schwächelnde Konjunktur – insbesondere auch in Deutschland – oder das Thema Brexit.

Ecker: "Betriebe sind gut aufgestellt"

Wirtschaftsbund NÖ-Obmann Wolfgang Ecker zeigte sich am Rande der Präsentation der Umfrage zufrieden mit dem Programm der neuen Bundesregierung. Es handle sich um ein „insgesamt gutes Programm“. Was die getrübten Zukunftsaussichten der NÖ Unternehmerinnen und Unternehmer angeht, gab sich Ecker dennoch optimistisch: „Wir schaffen es, auch wenn sich die Konjunktur eintrübt. Unsere Betriebe sind gut aufgestellt.“

Wirtschaftsbund NÖ-Direktor Harald Servus hielt einmal mehr die Ziele des Wirtschaftsbundes für die Wirtschaftskammer-Wahlen Anfang März 2020 fest: Die Wahlbeteiligung halten (sie lag bei der letzten Wahl bei knapp 43 Prozent), alle Fachgruppenobleute und Spitzenfunktionäre in der Wirtschaftskammer stellen und eine „klare Mehrheit für den Wirtschaftsbund“ erreichen. Auf Nachfrage von Journalisten, ob man auch mit einem geringeren Wahlergebnis als bei der letzten Wahl (2015 erreichte der Wirtschaftsbund in Niederösterreich rund 73 Prozent der abgegebenen Stimmen) leben könne, antwortete Servus: „Wir wollen eine klare absolute Mehrheit. Das ist, worauf es ankommen wird.“