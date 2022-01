Städte wachsen weiter, Peripherie schrumpft

Mit 1. Jänner 2022 hat Niederösterreich erstmals über 1,7 Millionen Einwohner. Das Bevölkerungswachstum verteilt sich regional weiterhin sehr unterschiedlich – daran änderte auch Corona laut Zahlen des Statistischen Jahrbuches des Landes nichts.

Demnach zog es auch 2021 die Menschen in jene Städte, die bereits seit 2011 das größte Wanderungs-Plus haben: Schwechat (+771), St. Pölten (+720), Stockerau (+633) und Wiener Neustadt (+599). Alle vier Städte sind bereits seit 2011 die größten Wachstums-Gewinner im Land. Wiener Neustadt legte in den vergangenen zehn Jahren um 5.484 Einwohner zu, Schwechat um 4.055 und St. Pölten um 4.010.

Aber auch die in Relation zur Einwohnerzahl schnellstwachsende Gemeinde Österreichs liegt in Niederösterreich: Michelhausen im Bezirk Tulln legte seit 2011 um 41 Prozent zu (auf 3.696 Einwohner) – eine Folge der Eröffnung des Bahnhofes Tullnerfeld. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Mitterndorf an der Fischa (Bezirk Baden) und Wolfsthal (Bezirk Bruck).

Am anderen Ende der Skala liegen aktuell die Städte Amstetten (-157), Krems (-75) und Gmünd (-73). Sie hatten 2021 laut Statistischem Jahrbuch die negativste Wanderungsbilanz. Im Zehn-Jahres-Vergleich verlieren Gemeinden im Voralpenland und im Waldviertel besonders stark: Mitterbach (Bezirk Lilienfeld) büßte 16 Prozent der Einwohner ein, Waldkirchen (Bezirk Waidhofen/Thaya) 13,7 Prozent und Allentsteig (Bezirk Zwettl) 13,3 Prozent. Das größte Minus in absoluten Zahlen gab es seit 2011 für die Städte Zwettl (-530 Einwohner), Waidhofen/Thaya (-398) und Waidhofen/Ybbs (-322).