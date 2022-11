Bevorstehende Befragung Mikl-Leitner sieht U-Ausschuss-Ladung als Wahlkampf-Taktik

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner soll demnächst im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss befragt werden. Foto: NLK/Burchhart

W ie VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner kritisiert nun auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Zeitpunkt der Ladung in den ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss. Dass diese an jenem Tag bekannt wurde, an dem der Termin für die Landtagswahl beschlossen wurde, deutet sie als Zeichen, dass es dem Mitbewerber "nicht um die Sache" gehe.