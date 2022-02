Bewerbung für Praktikum bei Rat der EU ab morgen möglich

Der Rat der Europäischen Union bietet die Möglichkeit an, sich für diverse Praktika beim Generalsekretariat des Rates zu bewerben. Bewerben kann man sich von 15. Februar bis 15. März 2022. Europa-Landesrat Martin Eichtinger sagt dazu: „Das ist eine einmalige Chance praktische Erfahrungen in einer Institution der Europäischen Union zu sammeln und Einblicke in Arbeitsabläufe des Rates zu bekommen. Wir alle haben zurecht hohe Ansprüche an unser Europa – durch diese Praktika wird eine aktive Mitgestaltung möglich.“

Praktikumsdauer: Fünf Monate

Ausgeschrieben sind jährlich 100 Plätze für bezahlte Praktika, etwa 20 Plätze für unbezahlte Pflichtpraktika und bis zu sechs Plätze für bezahlte Praktika für Menschen mit Behinderung. Ein Praktikum beim Generalsekretariat des Rates eröffnet Einblicke in die Abläufe und die Politik der EU-Institutionen. Zudem können die Praktikantinnen und Praktikanten an der täglichen Arbeit des Rates mitwirken und Erfahrungen in einem multikulturellen, mehrsprachigen und multiethnischen Umfeld sammeln.

Aufgabe der Praktikantinnen und Praktikanten wird sein, Protokolle aufzusetzen, an Sitzungen teilzunehmen sowie Berichte zu recherchieren und zu verfassen. Die Praktika dauern jeweils fünf Monate, wobei zwei verschiedene Zeiträume zur Auswahl stehen: 1. Februar bis 30. Juni und 1. September bis 31. Januar.

Voraussetzung: Gute Englisch- oder Französisch-Kenntnisse

Die Praktika beim Generalsekretariat werden für Bürgerinnen und Bürger der EU angeboten. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sehr gute Kenntnisse in mindestens zwei EU-Amtssprachen besitzen. Da ein großer Teil der internen Kommunikation im Generalsekretariat des Rates auf Englisch und Französisch stattfindet, sind gute Englisch- oder Französisch-Kenntnisse unerlässlich.

Hochschulabschlüsse in den Bereichen Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft, internationale Beziehungen, europäische Studien und Wirtschaftswissenschaften sind von Vorteil. Es werden aber auch Praktika an Personen mit Abschlüssen in anderen Bereichen wie z.B. Informatik, Naturwissenschaften und Design vergeben.

Mehr Informationen zur Bewerbung findet man unter www.consilium.europa.eu/de/general-secretariat/jobs/traineeships/