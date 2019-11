4.000 Niederösterreich werden jährlich zu Schlaganfall-Patienten, jeder zweite davon ist von bleibenden Beeinträchtigungen betroffen. Folgeschäden können dank neusten Behandlungsmethoden minimieren oder sogar gänzlich ausgeschlossen werden – aber nur wenn schnell gehandelt wird. Durch das „FAST“-System kann schnell bestimmt werden ob es sich um einen Schlaganfall handelt.

Mit F für Face (Gesicht) wird untersucht, ob ein Mundwinkel beim Lächeln hängt.

Mit A für Arm wird untersucht, ob der Patient Probleme hat seine Arme nach vorne zu strecken und dabei die Hand nach innen zu drehen.

Mit S für Speech (Sprache) wird untersucht, ob der Patient einen Satz nachsprechen kann.

Falls der Patient Schwierigkeiten bei einem der Tests hat, muss sofort die Rettung verständigt werden denn der letzte Buchstabe T für Time (Zeit) verlangt schnelles Handeln.

„Kaum Behandlungen im Akutversorgungs-Bereich versprechen so drastisch gute Ergebnisse wie neue Methoden in der Schlaganfall-Behandlung“, zeigt sich Karl Matz, der Vorsitzende der Schlaganfall-Gesellschaft Österreich, enthusiastisch. Wird ein Schlaganfall früh genug erkannt, kann die Sauerstoff-Zufuhr im Gehirn durch die Beseitigung entstandener Blutgerinnsel wieder hergestellt werden. Wie viel Zeit nach dem Erkennen der ersten Anzeichen vergeht ist bei der Entfernung entscheidend. Innerhalb der ersten 90 Minuten, der sogenannten „Golden Hour“, könne die Gerinnsel durch Infusionen aufgelöst werden. Im Zeitfenster der ersten drei Stunden ist es noch möglich die Sauerstoff-Zufuhr durch das setzen eines Katheters im Kopf wieder herzustellen. „Trotz der guten Behandlungs-Möglichkeiten werden nur 14 Prozent der Patienten in Österreich damit versorgt“, erklärt Matz. In Niederösterreich sei die Behandlungs-Wahrscheinlichkeit noch etwas höher, was auf eine gute Versorgung durch viele sogenannte „Stroke-Units“ (Schlaganfall Akutbehandlungs-Möglichkeiten) zurück zu führen ist.

Durch die Kampagne „Schnelle Hilfe bei Schlaganfall“ wird an allen Punkten der Rettungskette angesetzt. Die meiste Zeit kann vor allem bei „First Responder“ also der Person, die die Rettung verständigt gespart werden. Werden die ersten Anzeichen für einen Schlaganfall erkannt, sollte keine Zeit mehr verloren werden: „einmal darüber schlafen“ oder „schauen wir mal zum Hausarzt“ ist keine Option. Die Versorgung beginnt mit den Sanitätern, die durch Schulung effizienter helfen können. Wichtig ist dann ebenfalls, dass die richtige Einrichtung zur Behandlung angefahren wird. Im internationalen Vergleich liegt die Versorgungs-Struktur Niederösterreichs im Spitzenfeld. Dennoch wird momentan erforscht ob eine Einteilung nach Schweregrad der Symptome, damit der Patienten schnellstmöglich ein Krankenhaus, das auch die passenden Behandlungs-Methoden durchführen kann, bei der Versorgung helfen kann.

NÖGKK setzt auf Schlaganfall-Prävention

Die Gebietskrankenkasse setzt im Rahmen der Kampagne auf zwei Bereiche: die Schulung der Profis wie Sanitäter und die Schulung der Privatpersonen. Mit niederschwelligen Info-Ecken in den Service-Center der NÖGKK in St. Pölten und Baden kommen Personen einfach mit dem Thema Schlaganfall in Berührung. „Bei einem Schlaganfall zählt jede Sekunde: Indem wir das Bewusstsein der Menschen für die Symptome stärken, erhöhen wir auch die Genesungschancen der Betroffenen“, so Generaldirektor-Stellvertreterin Petra Zuser. „Damit es aber gar nicht erst zum Notfall kommen muss, setzt die NÖ Gebietskrankenkasse auf ein vielfältiges Präventionsprogramm.“

Online-Tool zur Schulung ab Jänner für Bevölkerung

Auch Landesrat und NÖGUS-Vorsitzender Martin Eichtinger betont: „„Unser Ziel ist es, ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen und die Bevölkerung aufzuklären sowie bestmöglich zu unterstützen.“ Parallel zur Bewusstseinsbildung wurde auch bei den NÖ Sanitätern der Weiterbildungsschwerpunkt auf das Thema Schlaganfall gesetzt. „Gemeinsam mit der FH St. Pölten, Vertretern des Roten Kreuzes NÖ und des Arbeitersamariterbundes NÖ, unter fachlicher Begleitung der Österreichischen Schlaganfall-Gesellschaft wurde ein Online-Tool entwickelt, das medizin-wissenschaftlich fundiert in den unterschiedlichen Phasen des Schlaganfalls die optimale Versorgung aufweist“, so Eichtinger. Mit Stand September 2019 wurden bereits 6.000 Sanitäter geschult. Ab Jänner 2020 ist das Online-Tool unter www.vielgesundheit.at online für alle Bürger verfügbar.