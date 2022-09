BhW-Geschäftsführerin: "Zurzeit sind alle Bildungsangebote gefragt"

Werbung

"Bildung geht uns alle an. Sie hilft, eine Welt mitzugestalten, die komplex geworden ist. Um sie verstehen und stets am Puls der Entwicklungen sein zu können, sollten wir das lebenslange Lernen als Chance begreifen. Einen großen Beitrag liefert die Erwachsenenbildung in Niederösterreichs Gemeinden", sagt Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

Geleistet wird die unter anderen von Bildungsgemeinderätinnen und -gemeinderäten. Seit 2013 muss es die verpflichtend in allen Gemeinden geben. Sie organisieren vor Ort Workshops, Kurse und analysieren, wo es in der Bevölkerung das Bedürfnis zur Weiterbildung gibt. "Wenn sie darin unterstützt werden, gut zu arbeiten, rückt das gemeinsame Ziel einer in allen Belangen gebildeten Gesellschaft näher", meint Schleritzko.

Lebenslanges Lernen soll gefördert werden

Festgeschrieben ist dieses Ziel auch in der Bildungagenda der Erwachsenenbildungseinrichtung des Landes, dem BhW. Dort sind 17 Einzelziele angeführt, die allesamt darauf abzielen, „bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen fördern".

Das BhW hilft den Bildungsgemeinderätinnen und -gemeinderäten als Service-Stelle und mit Unterlagen für Kurse, sagt Geschäftsführerin Therese Reinel. So wurde dort beispielsweise eine Smartphone-Mappe erstellt, die in Kursen über digitale Medien eingesetzt werden können. Außerdem wird den Verantwortlichen in Gemeinden bei der Organisation von Veranstaltungen unter die Arme gegriffen.

BhW-Geschäftsführerin Reinel: "Zurzeit sind alle Themen gefragt"

Auf die Frage, welche Themen bei den Bürgerinnen und Bürgern in den Gemeinden momentan besonders gefragt sind, hat Reinel keine eindeutige Antwort. "Zurzeit ist alles gefragt", sagt sie und nennt Bewegungs-Angebote, Gesundheits-Vorträge, aber auch Medienkompetenz-Workshops als Beispiele.

"Wir müssen uns bei all unserem Tun immer die Frage stellen, wie wir die Menschen erreichen können, wie wir ihnen Perspektiven bieten können. Im Bildungsbereich geschieht das bereits", meint Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich, zu der auch das BhW gehört. Er betont, dass Bildung zur Regionalkultur gehöre und Identität schaffe.

Mehr zur Servicestelle: www.bildungsgemeinden-noe.at