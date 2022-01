12.238 Covid-Patienten wurden bisher in NÖ-Spitälern behandelt

Im Februar jährt sich der erste Corona-Fall in Niederösterreich zum zweiten Mal. In den NÖ-Spitälern wurden seit Pandemiebeginn 12.238 Patientinnen und Patienten mit Corona behandelt. 2.077 davon auf einer Intensivstation. Diese Zahlen veröffentlichte die Landesgesundheitsagentur.

Besonders gefordert waren die Ärzte und Pfleger in Niederösterreich 2021: Im abgelaufenen Jahr mussten insgesamt 8.000 Menschen mit Corona im Spital behandelt werden, 1.450 davon auf Intensivstationen. Aktuell werden 123 Corona-PatientInnen auf der Normalstation und 55 auf der Intensivstation behandelt (Stand 03.01.22). Zum Höchststand an einem Tag waren es 600 Hospitalisierte (November 2020) und 132 Intensivpatienten (April 2021).

„Unsere 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren und sind in diesem Jahr mit der Bewältigung der Corona Pandemie mehr denn je gefordert. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag, um die Patientinnen und Patienten bestmöglich zu versorgen", resümiert Landes-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP). Er appelliert an die Landsleute, die Impfung zu nutzen und sich so vor schweren Verläufen zu schützen.

70 Prozent der aktuellen Patienten sind ungeimpft

Eines sei sehr deutlich zu sehen: Auf den Normal- und Intensivstationen werden wesentlich mehr ungeimpfte als geimpfte Menschen versorgt. „Aktuell sind über 70 Prozent der PatientInnen nicht geimpft, haben daher einen schwereren Krankheitsverlauf und müssen länger im Klinikum behandelt werden. Das zeigt uns einmal mehr, dass die Impfung das beste Mittel gegen die Pandemie ist“, sagt Pernkopf.