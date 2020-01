Die Feinstaubbelastung in Niederösterreich hat sich seit 2005 um knapp ein Fünftel reduziert. Das zeigt die aktuelle „Luftschadstoffinventur“ des Umweltbundesamtes. Demnach war 2019 die Feinstaubbelastung so gering wie seit Aufzeichnungsbeginn vor zwanzig Jahren nie.

Die höchste Feinstaub-Belastung wurde in Niederösterreich in Stockerau gemessen. Hier wurde der Grenzwert an sieben Tagen überschritten, in Gänserndorf an sechs, in Klosterneuburg, Mistelbach und Mannswörth jeweils an fünf.

Quelle: NUMBIS, Land NÖ; Foto; Schlegelfotos/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Niederösterreich blieb damit das siebente Jahr in Folge unter dem Jahresgrenzwert, der in Österreich bei 25 Tagen mit zu hoher Feinstaub-Belastung liegt – auf EU-Ebene bei 35 Tagen. „Es ist sehr erfreulich, dass die Luftqualität in Niederösterreich ein Top-Niveau hat. Die gesetzten Maßnahmen zeigen Wirkung“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Er verweist damit auf das „Feinstaubpaket“, das 2013 in Niederösterreich in Kraft trat. Darin enthalten sind Maßnahmen wie die Ökologisierung der Wohnbauförderung, die Forcierung erneuerbarer Energien und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Aber auch das Fahrverbot für Lkw der Abgasklasse „EURO-II“ in den Feinstaub-Sanierungsgemeinden im Wiener Umland, das seit 2016 gilt, ist Teil des Pakets. Positive Effekte hatte aber auch das milde Wetter, durch das der Heizbedarf geringer als üblich war.

Mit der Bilanz nicht ganz so zufrieden ist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Die Entwicklung gehe zwar in die richtige Richtung, es sei aber noch viel zu tun, meint Markus Gansterer. Denn laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seien die aktuellen Jahresgrenzwerte zu niedrig angesetzt. Nur drei Tage mit Grenzwertüberschreitungen seien gesundheitlich unbedenklich. Gansterer fordert deshalb weitere Anstrengungen zur Feinstaub-Reduktion, unter anderem auch mehr Kostenwahrheit beim Lkw-Verkehr.