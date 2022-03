Pandemie, Tornado und "Alltag" forderten das Rote Kreuz NÖ

Als "wichtige Säule für die Menschen" dankte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) dem Roten Kreuz Niederösterreich für ihre Leistungen im vergangenen Jahr. "In turbulenten Zeiten brauchen wir konstante und verlässliche Partner", sagt die Landeshauptfrau. Mit Blick in den Osten und den Ukraine-Krieg werde man diese auch dringend brauchen, "für alles, was uns vor uns liegt."

Präsident des Roten Kreuz NÖ Josef Schmoll, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ziehen gemeinsam eine RK-NÖ-Leistungsbilanz 2021. Foto: Norbert Oberndorfer

Die Hilfsorganisation habe "auf höchstem Niveau" die Herausforderungen der vergangenen 24 Monate Corona-Pandemie gemeistert, sagte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Seit dem ersten Einsatz - bei den Fiebermessungen am Flughafen Wien am 6. Februar 2020 - den großen Flächentestungen im Dezember 2020 und Jänner 2021, den mobilen Testungen, den ersten Impfaktionen bis hin zu den Drive-In-Teststationen sei das RK NÖ massiv eingebunden und gefordert gewesen. Speziell im Vorjahr habe das Rote Kreuz mit der Pandemie und der Normalisierung bei der Gesundheits- und Krankenversorgung unter einer "Doppelbelastung" gestanden.

Tornados, Corona und Krankentransporte

Parallel zum Pandemie-Einsatz leistete die Blaulichtorganisation knapp eine Million Rettungs- und Krankentransporten, betreute 137.000 Menschen in der Alterspflege und rückte zu 883 Kriseninterventions-Einsätze aus. Dazu kommen Großereignisse wie die Gasexplosion in Langenzersdorf oder der Tornado in Südmähren, wo das Rote Kreuz NÖ mit 40 Rettungsautos und über 100 Mitarbeiter sofort zur Hilfe eilte.

Im Ukraine-Krieg fungiert die Blaulichtorganisation jetzt als Partner des Landes in der Initiative "Niederösterreich hilft", bei der gezielt Sach- und Geldspenden gesammelt bzw. Wohnraum koordiniert werden.

Das RKNÖ orchestrierte bereits in Zusammenarbeit mit dem Land NÖ und der internationalen Zentrale in Genf Hilfslieferungen mit 4.000 Decken, Feldbetten und Hygienesets über Polen für die Ukraine bzw. managt auch die neuen "Pop-Up"-Erstaufnahmezentren für ankommende Flüchtende - wie das bereits in Betrieb gegangene ehemalige Internat in Wiener Neustadt mit rund 100 Plätzen.

Schmoll: "Thema Armut wird uns massiv begleiten"

"Das vergangene Jahr fügte sich nahtlos an die Herausforderungen von 2020 an", sagt RK NÖ-Präsident Josef Schmoll. Mit der Pandemie und der Durchführung von Großeinsätzen betrat die Hilfsorganisation Neuland. Der Zenit sei jedenfalls noch nicht erreicht. "Wir stehen mit dem Ukraine-Krieg mitten in der größte Krise", so Schmoll.

Er rechnet generell als Folge steigender Energiepreise auch mit steigenden Zahlen bei Armutsgefährdeten und einem Anstieg der Spontanhilfeanträge. "Im Vorjahr stieg bereits die Zahl der 'Einkäufe zum Nulltarif' bei der Team Österreich Tafel. Das Thema Armut wird uns dieses Jahr auch massiv begleiten", befürchtet Schmoll.

Positiv hebt Schmoll die Einführung der neuen Rufhilfeuhr für ältere Menschen und auch das Telenotarzt-Projekt hervor, welches etwa im Bezirk Mistelbach in Laa a. d. Thaya und Wolkersdorf bereits mit 8 Telenotärzten in den Probebetrieb gegangen ist. "Um die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes zu überbrücken, können Sanitäter im Fall des Falles den Telenotarzt digital kontaktieren", erklärt Schmoll. Der Zuwachs bei den Ehrenamtlichen, auch bei jenen, die ein Freiwilliges Sozialjahr absolvieren, freue ihn sehr.