Essen auf Rädern: 2,6 Millionen Portionen wurden augeliefert

Essen, das direkt an die Hautür geliefert wird, erleichtert vielen älteren, kranken oder pflegebedürftigen Menschen in Niederösterreich den Alltag und ermöglicht ihnen damit ein möglichst langes Wohnen in den eigenen vier Wänden. Im Rahmen der Aktion „Essen auf Rädern“ werden diese Menüs zubereitet und ausgeliefert. In Niederösterreich wird das Angebot in 133 Gemeinden und von 128 anderen Rechtsträgern wie etwa dem NÖ Hilfswerk, der NÖ Volkshilfe, dem Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-Bund, den Pfarren oder von Sozialhilfevereinen durchgeführt.

Vom Land Niederösterreich erhält die Aktion eine Förderung. Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) zieht Bilanz über das Jahr 2022: „Der Bedarf konnte dank dem Einsatz der Gemeinden und der Rechtsträger auch im Jahr 2022 wieder ausreichend gedeckt werden“, zeigt sich die Landesrätin zufrieden. Im vergangenen Jahr wurden exakt 2.652.927 Portionen an Haustüren in Niederösterreich geliefert, mit einer Summe von 1,8 Millionen Euro wurde die Aktion vom Land gefördert.