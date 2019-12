Ziel ist es, die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu erhöhen und deren Bewusstsein für die jüngsten Verkehrsteilnehmer zu schärfen. Mit Plakaten wurden Auto-, Motor- und Fahrradfahrer auf Schulwege aufmerksam gemacht. Zusätzlich erhielten Schul- und Kindergartenkinder ein reflektierendes Klack-Armband, um so für Autofahrer sichtbarer zu sein.

„Ich freue mich jedes Jahr, dass sich unzählige Bürger an der Aktion Schutzengel beteiligen und damit einen wesentlichen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit beitragen. Die Initiative zur Sicherheit auf Schulwegen ist mittlerweile tief in ganz Niederösterreich verankert“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und bedankt sich gleichzeitig bei allen Teilnehmern. „Besonders danken möchte ich auch den vielen Freiwilligen im ganzen Land, die sich als Schülerlotsen und Schulwegpolizisten engagieren und damit unsere Kleinsten täglich unterstützen, um sicher in die Schule oder in den Kindergarten zu kommen“, so die Landeshauptfrau.

Bürger bringen Vorschläge für mehr Sicherheit ein

Die „Aktion Schutzengel“ wurde von vielen Bürgern genutzt, um Vorschläge einzubringen, wie man an Schulwegen die Verkehrssicherheit erhöhen könnte. So werden beispielsweise gefährliche Stellen durch straßenbauliche Maßnahmen wie zusätzliche Schutzwege, Ampeln, Kreisverkehre oder Umfahrungen entschärft und damit die Verkehrssicherheit erhöht. Im Rahmen der Aktion wurden außerdem rund 20 Standorte für Tempomessgeräte gemeldet, die vor allem Schnellfahrer vor Ortseinfahren, Schulen und Kindergärten sowie vor gefährlichen Stellen bremsen.

Über 500 Kinderzeichnungen

Besonders erfreulich ist auch die aktive Teilnahme der Schul- und Kindergartenkinder: Über 500 Zeichnungen von Schul- und Kindergartenwegen wurden an die Aktion gesendet. Diese sind auch online unter www.aktion-schutzengel.at zu finden. Als Dankeschön für die Teilnahme erhalten die Kinder reflektierende Schutzengel-Aufkleber. Für 28 Schulklassen besteht außerdem noch die Möglichkeit Schutzengel-Klasse zu werden. Die Gewinner werden im Dezember ermittelt.