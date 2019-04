NÖN: Welche Erkenntnisse nehmen Sie von der einwöchigen China-Reise mit der großen Wirtschaftsdelegation aus Niederösterreich mit nach Hause?

Johanna Mikl-Leitner: Wir haben viel gelernt. Diese Reise hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit Mut und Selbstvertrauen die Herausforderungen der Zukunft wie Digitalisierung oder E-Mobilität angehen müssen, sonst überholen uns Länder wie China. Unsere Herausforderung ist, die Balance zwischen Tradition und Innovation zu halten. Aber wir müssen in der Entwicklung an Tempo gewinnen.

Was bremst uns noch?

Mikl-Leitner: Bei uns besteht die Gefahr der Überregulierung. Wenn wir eine Teststrecke für autonomes Fahren errichten wollen, dauern die Verfahren dafür drei Jahre. China setzt das in einem halben Jahr um.

Ein Hauptziel der Reise war, die NÖ-Exporte nach China bis 2023 von aktuell 400 Millionen Euro auf 500 Millionen zu steigern. Kann das viel kritisierte politische System in China dabei ein Problem werden?

Mikl-Leitner: Was zum Problem werden könnte, ist, wenn China von der WTO weiter als Entwicklungsland gesehen wird. Es ist in China Faktum, dass die Politik auch aufgrund der Größe des Landes einen enormen Einfluss hat. Das lässt sich nicht ändern. Was wir ändern können, ist, dass Europa darauf besteht, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Da braucht es ein Nachschärfen. Aber die EU ist da auf dem richtigen Weg.

Mit welchen Branchen kann Niederösterreich in China punkten?

Mikl-Leitner: Es müssen Produkte sein, bei denen wir ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben. Diese Auswahl werden wir gemeinsam mit Experten jetzt nach der Reise treffen. Ein Türöffner dafür ist sicher die Kultur in Niederösterreich. Führende Manager werden unserer Einladung nach Grafenegg folgen.

Was sind die nächsten Schritte?

Mikl-Leitner: Ich will, dass sich Firmen aus Niederösterreich im November bei der Importmesse in Shanghai präsentieren, damit wir bald verstärkt Waren nach China exportieren können.