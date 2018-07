Eine „Top-Bilanz“ der NÖ Gebietskrankenkasse soll die Regierung davon überzeugen, dass die beschlossene Zentralisierung nur Nachteile für die Versicherten bringe, betonte Generaldirektor Jan Pazourek bei der Jahresabschluss-Präsentation. Mit 31,5 Millionen Euro Jahresüberschuss, 92 Millionen Euro Mehrleistungen für die Versicherten und Verwaltungsausgaben, die auf 1,9 Prozent der Gesamtaufwendungen gesenkt werden konnten, „ist die NÖGKK bestens aufgestellt“, so Pazourek.

Und sie sei auch tief verwurzelt im Land, so der Generaldirektor: 93,1 Millionen Euro investierte die Kasse in die heimische Wirtschaft, 1.836 Mediziner haben einen Kassenvertrag in Niederösterreich. 116 zukunftsorientierte Gruppenpraxen sind Österreich-Rekord. Den über 931.000 Versicherten dienen landesweit 24 Servicecenter als Anlaufstelle.

"Damit wäre Niederösterreich Verlierer"

Diese sieht Pazourek bei einer Auflösung der NÖGKK „massiv gefährdet“, weil wegen der geplanten Einsparungen Stellen nicht nachbesetzt werden könnten. „In einer zentralisierten Kasse würde der Rasenmäher über das Leistungsangebot drüberfahren und die ärztliche Versorgung auf ein Durchschnittsniveau gebracht. Damit wäre Niederösterreich Verlierer“, ist der Generaldirektor überzeugt: „Im Waldviertel würde es beispielsweise an die 20 Hausärzte weniger geben.“

Sorgen macht sich Pazourek auch um den „Notgroschen“ der Kasse, die Leistungssicherungsrücklagen: „Wenn das, wie im Ministerrat beschlossen, an den Bund abgeliefert werden müsste, könnten wir Patienten in Notlagen nicht mehr unterstützen.“

Hoffnung setzt der Generaldirektor in Johanna Mikl-Leitner: „Wir bauen darauf, dass sich unsere Landeshauptfrau schützend vor uns stellt.“