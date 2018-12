„Manchmal stellt man sich die Frage, ob es das vielbetonte ‚Neue Miteinander‘ wirklich gibt. Die ÖVP spricht zwar oft und gerne davon, aber ein Miteinander muss man auch praktizieren: Sich andere Meinungen anhören, Kompromisse schließen, um Österreich laufend zu verbessern. Wichtig dabei ist es das Wohl der Menschen in den Vordergrund zu stellen. Das war zuletzt bei einigen Beschlüssen auf Bundesebene nicht zu erkennen“, betont der SPÖ NÖ Landesparteivorsitzende LHStv. Franz Schnabl.

Franz Schnabl wirft der VPNÖ vor, sie würden vornehmlich die schwarz-blaue Bundesregierung unterstützen, „anstatt Verbesserungen für die Bürger des Landes zu erwirken. "Schwarz-Blau spielt bei vielen ihrer Beschlüsse Bevölkerungsgruppen gegeneinander aus und spaltet dabei die Gesellschaft immer mehr. Das Zurückfahren der Sozialleistungen und die Gefährdung des sozialen Friedens sind die größte Gefahr für Österreichs Sicherheit“, betont Schnabl.

Eine Liste der Auswirkungen

Schnabl präsentiert eine elf-seitige Liste „der verheerenden Auswirkungen schwarz-blauer Politik auf Niederösterreich“, darunter finden sich Themen wie die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen, der Druck der auf den Arbeitsmarkt ausgeübt wird, der Zwölf-Stunden- Tag, die Kürzungen der Mindestsicherungen oder auch das Thema Kinderbetreuung.

„366 Tage sind ÖVP und FPÖ nun gemeinsam in der Regierung. Und Österreich hat sich seither verändert: Arme haben noch weniger, Arbeitnehmer müssen Zwölf-Stunden-Arbeitstage leisten – mit dem Migranten-Trick lenkt die Regierung ab und hält eine Neiddebatte am unteren Rand der Gesellschaft am Köcheln“, erklärt Schnabl: „Indes ist man nach oben großzügig: Konzerne erhalten 500 Millionen aus dem Gesundheitssystem, Sozialbetrug wird billiger für Unternehmen und Hoteliers zahlen weniger Steuern. Dazu kommen die täglichen Einzelfälle, die die ÖVP im Gedanken an den Machterhalt ignoriert. Moral und Menschlichkeit sind verlorengegangen, Hass, Intoleranz und Unmenschlichkeit sind längst salonfähig geworden.“

VPNÖ: NÖ sollte im Zentrum stehen

Zur heutigen Presskonferenz von SPÖ NÖ Vorsitzenden Franz Schnabl hält VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner fest: "Unser Bundesland sollte im Zentrum eines Jahresrückblicks stehen und nicht der Bund bzw. Auftragsarbeiten für die SPÖ Bundespartei. Auf Bundesebene gibt es eine türkis-blaue Koalition, in NÖ - und darum geht es, das zählt - Arbeitsübereinkommen zwischen allen Regierungsparteien - Volkspartei, SPÖ und FPÖ. Wir in NÖ arbeiten so, wie es die Bürger zu Recht von uns erwarten - erfolgreich im Miteinander. Für uns zählen die besten Ideen für NÖ mehr als Parteiideologien. Das heißt auch, dass wir uns den Streit, den die SPÖ auf Bundesebene sucht und schürt, nicht nach NÖ hereintragen lassen sollten - so etwas brauchen wir nicht".