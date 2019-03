Was die Arbeit im vergangenen Jahr der neuen NÖ Landesregierung angeht, so zeigte sich Schnabl in punkto Zusammenarbeit mit der ÖVP nicht restlos zufrieden. „Die ÖVP war es in der Vergangenheit gewohnt, ein Projekt zu erarbeiten und wenn es fertig ist, es den übrigen Parteien vorzustellen“, so Schnabl Montagvormittag vor Journalisten. Sein Zugang sei jedoch, Vertreter aller Parteien zu einer Sache anzuhören. „Unter einem echten Miteinander verstehe ich diese Herangehensweise.“ In manchen Punkten sei dieses von der ÖVP propagierte Miteinander jedenfalls noch „ausbaufähig“, erklärte Schnabl.

Eine „schallende Ohrfeige für die Sozialdemokratie“

Auf Nachfrage kommentierte Schnabl in diesem Zusammenhang auch das Wahlergebnis der Gemeinderatswahl in Stockerau vom Wochenende. Die Sozialdemokratie musste dort ein Minus von fast 14 Prozent hinnehmen.

„Diese Niederlage schmerzt“, so der Landeshauptfrau-Stellvertreter – es sei eine „schallende Ohrfeige für die Sozialdemokratie“, und zwar auf allen Ebenen. Seit rund 40 Jahren gebe es für die Sozialdemokratie überwiegend negative Wahlergebnisse in Österreich. Man müsse sich also mit „schonungsloser, selbstkritischer Offenheit die Probleme auf allen Ebenen anschauen.“ Dies impliziere auch, dort und da auch bereit zu sein, „schmerzhafte Veränderungen“ vorzunehmen, so Schnabl.

Nach der Landtagswahl im Vorjahr habe die SPÖ bereits einen Reorganisationsprozess angekündigt. Dieser werde zwei bis drei Jahre dauern und betreffe die Bereiche Mitglieder, interne Kommunikation und die inhaltliche Ausrichtung der Partei. „Die Sozialdemokratie hat auf die wesentlichen Zukunftsfragen noch keine Antworten und Konzepte, die die Menschen verstehen“, konstatierte Schnabl.

Schnabl ist in Niederösterreich für die Bereiche Gemeinden, Wohnen bzw. Baurecht und Verkehrsrecht zuständig, ebenso für das Thema Konsumentenschutz. Für die Zukunft wolle Schnabl in Niederösterreich in seinem Zuständigkeitsbereich weiteren Fokus auf das Thema wohnen legen – und zwar, was das Baurecht, die Wohnbauförderung und die Flächenwidmung angeht. „Alle drei sind für sich alleine Kostentreiber.“

Schnabl „enttäuscht“ von Schleritzko

Auch beim Thema Verkehrsrecht gebe es genug zu tun. Die Zahl der Verkehrstoten hat sich im Vorjahr von 93 auf 101 Personen gesteigert. Hier soll es einen Ausbau der Schwerpunktkontrollen durch die Polizei geben. „Ein bisschen enttäuscht“ sei der SPNÖ-Chef von VP-Landesrat Ludwig Schleritzko, was das Thema Abbiegeassistent für Lkw angeht.

„Das Land hätte hier Geld in die Hand nehmen können – wie es das Bundesland Wien getan hat in der Nachrüstung der eigenen Fahrzeugflotte.“ Auch vom Thema 140 auf Österreichs Autobahnen hält er nach wie vor nichts. Höhere Geschwindigkeiten würden höhere Emissionen verursachen, die Bremswege verlängern und damit ein höheres Sicherheitsrisiko bedeuten. Die Zeitersparnis stehe dazu in keiner Relation.

Ärztemangel ist das große Problem

Ulrike Königsberger-Ludwig ist verantwortlich für die Bereiche Gesundheit, Soziales und Gleichstellung. Im Bereich Gesundheit sei vor allem der Ärztemangel ein Problem, so die Landesrätin. „Wir sind da als Politik gefordert – auf allen Ebenen.“

Erste Schritte seien hier mit der Einrichtung von Primärversorungszentren bereits passiert. Bis 2021 entstehen ja 14 solcher Zentren in Niederösterreich, zwei gibt es in Böheimkirchen und St. Pölten-Harland bereits, ein weiteres wird im April in Schwechat eröffnen. Aktuell werde gerade am sogenannten „Regionalen Strukturplan Gesundheit Niederösterreich 2025“ gearbeitet. Gerade bei Amts- und Schulärzten sowie Totenbeschauern in Gemeinden werde man „neue Wege denken und Lösungen finden müssen“, betonte die Landesrätin.

In Sachen Frauenhäuser fordert Königsberger-Ludwig die Finanzierung der bundesländerübergreifenden Aufnahme von sogenannten Hochrisikofrauen durch den Bund. Gemeint sind damit Frauen, die in einem anderen Bundesland in einem Frauenhaus untergebracht werden, um sie besonders zu schützen.