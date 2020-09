Die Gemeinden zu beleben und zu unterstützen sei die Aufgabe von Landes- und Bundespolitik, zeigte sich Franz Schnabl am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in St. Pölten überzeugt. Bei Gesprächen in 46 Gemeinden mit 41 SPÖ-Bürgermeistern und fünf SPÖ-Vorsitzenden von Minderheitsgemeinden habe er sich bei seiner Sommertour die Anliegen der Gemeindervertreter angehört und sei dadurch zur Erkenntnis gelangt, dass die Kommunen für ihre Arbeit mehr Geld benötigen. Dabei stützte sich Schnabl auch auf Publikationen des Gemeindebundes und des KDZ (Zentrum für Verwaltungsforschung.) Demnach werden die Auswirkungen der Corona-Krise nicht auf das Jahr 2020 beschränkt bleiben, sondern in den Gemeinden 2021 sogar noch stärker zu spüren sein.

Einbruch an Ertragsanteilen und Kommunalsteuer

Der Präsident des Gemeindevertreterverbands (GVV), Rupert Doworak (Bürgermeister in Ternitz, Bezirk Neunkirchen) unterstützte seinen Parteichef am Mittwoch bei der Forderung nach mehr Geld. Die Bürgermeister und Gemeindervertreter würden "stets nach Mitteln und Wegen aus der Krise" suchen, "um Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen“, so Dworak, für den feststeht: „Nun benötigen sie die Hilfe von Bund und Land. Denn wo noch vor der Krise für das Jahr 2020 eine Steigerung der Ertragsanteile prognostiziert war, stehen wir jetzt vor der Herausforderung, dass die Ertragsanteile und die Kommunalsteuer massiv eingebrochen sind".

Dowrak betonte daher: "Die Hilfspakete weisen oftmals nicht die Tauglichkeit auf, den Gemeinden jene Unterstützung zu geben, die sie bräuchten.“ Im Vergleich mit anderen Bundesländern zeige sich etwa, meint Dworak, „dass NÖ-Gemeinden nur 27 Euro pro Einwohner erhalten, während Kärnten 36 Euro pro Einwohner zugestehe, Oberösterreich 37 Euro, die Steiermark 64 Euro, und Tirol 93 Euro. "Hier besteht dringender Handlungsbedarf!“ Dazu komme, dass die Gemeinden heuer erstmals keine Unterstützung von der Gemeindeabteilung des Landes beim Voranschlag für das Budget 2021 bekommen würden. "Die Gemeinden werden hier völlig alleine gelassen", so Dworak.

Sein Amtskollege aus Ybbs an der Donau (Bezirk Melk), Bürgermeister Alois Schroll, zeigte anhand seiner Gemeinde, worin für den GVV die Problematik liegt. „Ybbs ist in der glücklichen Lage, gut gewirtschaftet zu haben. Daher können wir nun auch die Gelder aus dem Regierungs-Hilfstopf beanspruchen. Aber nur deshalb, weil wir bereits laufende Projekte haben.“ Viele Gemeinden könnten dies nicht, weil sie Projekte nicht vorfinanzieren und selbst ihren Hälfte-Anteil, der für eine Kofinanzierung ist, nicht berappen könnten.

"Es ist fünf nach Zwölf"

„Die Leistungen der Kommunen hängen unmittelbar mit dem täglichen Leben unserer Bürgerinnen und Bürger zusammen", erklärt Schroll, dass es jedenfalls beim Weg aus der Krise keine Unterstützung wäre, wenn Gemeinden in die drohende Zahlungsunfähigkeit schlittern würden bzw. Arbeitsplätze streichen oder keine Aufträge mehr an den Malereibetrieb ums Eck oder die lokale Gärtnerei vergeben könnten, nannte er zwei Beispiele. Für Schroll ist es bereits "Fünf nach zwölf". Er richtet sein Unverständnis an Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner: "Ich verstehe nicht, warum hier nicht eher reagiert wird." Wenn es nicht bald finanzielle Hilfe für die Gemeinden gäbe, riskiere man einen "Shutdown der Gemeinden", warnte Schroll.

Sylvia Blank, Bürgermeisterin in Hochwolkersdorf (Bezirk Wiener Neustadt) wurde am Mittwoch von ihren Parteikollegen ebenfalls ins Boot geholt. Sie betonte: „Wir gestalten mit unseren Gemeinden in Niederösterreich mit – auf dem Weg, den wir gehen, müssen wir aber immer die aktuelle Situation und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger im Blick haben und uns darauf einstellen.“ Hat man bis zum Ende der 80er-Jahre noch mit Viertel- und Halb-Telefonanschlüssen leben müssen, drehe sich nun alles um die Verlegung von Hochgeschwindigkeits-Internet. „Das sind Entwicklungen, die auch Gemeinden nicht verschlafen dürfen“, meinte Blank weiter. Dazu brauche es aber die notwendigen finanziellen Mittel, erklärte die Parteispitze rund um Franz Schnabl.